Furcsa körök az égen: UFO-t láthattak többen is Csömörön?

Megdöbbentő fotókat készítettek többen is Csömörön. A napokban az égen megjelent körök hatalmas érdeklődést váltottak ki a helyiekből, akik szerint több, mint furcsa volt a látvány, ugyanis szabályosnak tűnő körök és körfoszlányok követték egymást az égen. Sokak szerint egyértelmű, hogy mi áll az érdekes látványosság hátterében: UFO-k, mi más! Ugyanakkor, a helyiek közül többen megijedtek az égi jelenségtől, mondán, hogy még sosem tapasztaltak hasonlót…

Ilyen körök jelentek meg az égen Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat



Azonban a titokra hamar fény derült, ugyanis még korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat tette közzé a megfejtést:

Hallottál már a Crow-instabilitásról?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat még márciusban írt arról, hogy egyik olvasójuk Szombathely felett örökítette meg az alábbi képeket, amelyeken az ún. Crow-instabilitást láthatjuk. Hogy mit? - tehetjük fel a kérdést.

"A repülőgépek kondenzcsíkjait figyelve lehet észrevenni, hogy torz gyűrűkből álló lánccá alakulnak át. Ezt a hatást Crow-instabilitásként ismerjük S. C. Crow amerikai fizikus után. "A gépet követő kondenzcsíkok az örvénylés hatására egymással is kapcsolatba léphetnek: a szárnyvégekről leszakadó, egymással szemben forgó örvények a géptől távolodva egyre nagyobb ívet írnak le, egy idő után összeérnek s oszcillálni kezdenek, majd egymástól nagyjából szabályos távolságra szétszakítják a kondenzcsíkot. Ezután a szakaszokra bomlott kondenzcsík egymással szemben lévő darabjai gyűrűket alkotnak. (Ha a légköri feltételek kedvezőek, maguk a leszakadó szárnyvégi örvények is láthatóvá válnak a bennük kondenzálódó pára okán - ekkor maguk az örvények mutatják a fent leírtakat.)" - írták.

Kiderült az igazság az égi jelenségről Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Különleges égi jelenséget kapott lencsevégre egy férfi Debrecenben Hátborzongató égi jelenségnek voltak szemtanúi a debreceni temetőbe látogatók még novemberben. Egy férfi a Facebookon osztotta meg, hogy mi tűnt fel a égbolton. Először nem is akarta elhinni, de mivel mások is látták rajta kívül, ezért merte a nyilvánosság elé tárni. "A Nagygöncöl irányából kb. 30 csillagméretű és színű “valami” nyílegyenesen, egymástól teljesen egyforma távolságra, libasorban, nagy sebességgel haladt délkeleti irányba, majd hirtelen egyesével eltűntek a semmiben" - írta posztjában a férfi. A kommentelők igyekeztek megnyugtatni, hogy valószínűleg nem UFO-t láthatott, hanem a Starlink lenyűgöző látványa tárult a szeme elé. A Starlink műholdprojekt vagy műholdsereg, a SpaceX űripari cég világméretű műholdas projektje, amelyet a globális internetszolgáltatás céljára indított el.

Érdekes látványt nyújtanak Elon Musk új műholdjai Fotó: SpaceX