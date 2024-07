"Balesetet is okozhat" - Ragacsember a biciklisávok réme Újbudán: kegyetlen, hogy mit művel

A ragacsos szilánkokba Péter fél éve botlik bele, minden alkalommal szlalomoznia kell miattuk a bicikliúton / Fotó: Metropol olvasó

Újra feltűntek a szilánkbombák

A bicikliseknek a ragacsember miatt nemcsak a mellettük elhaladó autókra, hanem most már a szilánkokra is jobban oda kell figyelniük, ezért is örült Péter, hogy egy időre eltűnt a rosszakaró – ám nem sokáig lehetett nyugodt. Július végén újra szétszórt, ragacsos szilánkokat kellett kerülgetnie, ráadásul új helyen is hadat üzent a ragacsember a bicikliseknek – ezúttal a Karinthy Frigyes úttól 550 méterre, a Bogdánfy utcában is szilánkbombákat hagyott maga után.

Nem tudom, mégis miért jó ez valakinek, de itt a kerületben sok bicikli út van. Lehet az dühít egy autóst… Manapság nagy a biciklis uszítás, én úgy látom. Ez az alak az utolsó mohikán, kicsit kicsinyes, ahogy viselkedik.

– mondta Péter, aki szerint azért is űz veszélyes játékot a ragacsember, mert olyan apró szilánkokat szór szét, hogy ha egy biciklis gyorsan teker a neki kijelölt sávban, észre sem veszi, máris átment a szeméthegyen. „Kerüljétek el őket, messziről nem tűnik fel a sok szilánk!” - üzent zárásként a többi biciklisnek a férfi.