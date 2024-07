„Hogy lehet valaki ilyen beteg?” – Leleplezték az újbudai Ragacsembert

Július végén egy újbudai lakos, Sz. Péter riadóztatott, hogy szerinte a biciklisek felbosszanthattak egy autóst: a rejtélyes alak ragacsos „szilánk” bombákat szokott szétszórni tízméterenként a kerületben, ezért ő elnevezte Ragacsembernek. Fél év után végre kiderült: mégis ki van a ragacsember álarca mögött!

Azt gondolták, hogy a Ragacsember szórt szét szilánkokat az újbudai biciklisávokban – Fotó: puha dorin

„Kicsit kicsinyes”

Péter az egyik nyilvános kerületi Facebook-csoportban figyelmeztette a biciklisközösséget. A július végi bejegyzésében azt írta, havonta több alkalommal is észrevette, hogy szilánkbombák vannak a biciklisávokban. A Ragacsember legutóbb július 24-én, szerdán csapott le: a Karinthy Frigyes úttól 550 méterre, a Bogdánfy utcában is szilánkbombákat hagyott maga után.

Szerintem valami dobozba önti össze a dolgokat, kidobja az útra, majd átmegy rajta autóval. Sok mindent nem lehet az illető ellen tenni, kicsit kicsinyes, ahogy a biciklisekkel bánnak. Közben veszélyes is, ha belegondolok, mert balesetet is okozhat, ha a szilánk a biciklikerék gumiját kilyukassza. Szerencsére az én biciklim gumijai strapabíróbbak, ezért nem jelentenek veszélyt, de mi van azokkal, akiknek egyszerűbb biciklijei vannak?

– tárta szét a karját Péter korábban a Metropolnak.

Sokan bosszankodtak a Ragacsember miatt. „Hogy lehet valaki ilyen beteg?” – tette fel a költői kérdést Eszter Péter posztja láttán. A Ragacsember veszélyes játékot űz a bicajosokkal: ha valaki gyorsan teker a biciklijével és nem veszi észre az apró szilánkhegyeket, olyan defektet is kaphat, ami miatt balesetet is okozhat.

Péter posztja után sokan tűnődtek a Ragacsember kilétén: egy idős úr morcos tekintettel éjszakánként szórja szét a szilánkokat, vagy fiatal suhancok poénkodnak a biciklisekkel? Azóta leleplezték a Ragacsembert! Bár Péter és sokan mások is egy dühös autóst képzeltek el, a válasz egyszerűbb. Péter képeket is megosztott a bejegyzésében, és ez volt a szerencse: az egyik fotója épp K. Csaba otthonánál készült, amit óriási szerencse, hogy a férfi meg is jegyzett.

Ez pont a mi házunk előtt van, pont ott, ahol a kukákat ma vitték el. Illetve pont ma vittek el egy nagy adag lomot is, pont az otthonunk előtt. Én azért nagy összeesküvés-elméletet nem gyártanék, szerintem »valamelyik hulladékipari szakértő« egyszerűen figyelmetlen volt.

– oldotta meg a férfi a Ragacsember rejtélyét, utalva rá: a szemétszállítók a ludasok.