Tragédia a népszerű kirándulóhelyen: a hőség végzett egy apával és lányával

Borzalmas tragédia történt az Egyesült Államok egyik leghíresebb nemzeti parkjában, a Grand Canyont is magába foglaló Canyonlandsben.

A Grand Canyonban érte a halál a túrázókat – Fotó: Pixabay

Az utóbbi napokban (csak úgy, mint kis hazánkban) az USA több államában is elviselhetetlen hőség tombol, többek között Arizonában, Kaliforniában és Oregonban. Emellett nagy a forróság az Utah államban található Canyonlands Nemzeti Parkban, amely magába foglalja többek között a Grand Canyont és a Death Valley-t is. A térség a kánikula ellenére is népszerű turistacélpont maradt, ahol az óvatlan kirándulók nagyon hamar bajba kerülhetnek.

A tragédia pedig most be is következett, ugyanis a helyi rendőrség közlése szerint egy 52 éves apát és 23 éves lányát holtan találták, miután elfogyott a vizük. A hőmérséklet árnyékban több mint 37-40 Celsius-fok között volt, és hőségriadó van azóta is érvényben. Úgy tudni, a Green Bayből érkező páros eltévedt, elfogyott a vizük, és emiatt kiszáradtak.

Nem ez volt az első ilyen eset a Grand Canyonnál, majdnem egy évvel ezelőtt egy 55 éves kiránduló vesztette életét itt, miután rosszul lett, eszméletét vesztette, majd meghalt – emlékeztet cikkében a Foxnews.