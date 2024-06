Egy embert megölt, tömegeket megbetegített ez a darált hús

A tavalyi évben egy rejtélyes betegség söpört végig az Egyesült Királyság valamennyi tartományán. Az emberek hirtelen legyengültek, véres hasmenéssel, hányással, magas lázzal keresték fel az orvosaikat. Mindannyiuknál kimutattak egy baktériumot, ami felelős volt a megbetegedésekért. Akkoriban nem lehetett pontosan tudni, hogy mi is ez a betegség, és hogy honnan ered, annyi azonban biztos, hogy tömegek betegedtek meg, és egy ember bele is halt. Az orvosok biztosak voltak abban, hogy élelmiszer-eredetű a betegség, akkoriban azonban gyümölcsökre gyanakodtak. A kutatók azonban azóta is vizsgálatokat folytattak, és rájöttek, hogy egy bizonyos fajta (a Wallmartban kapható) darált marhahús okozta a bajt. A járványt a Shiga toxint termelő Escherichia coli (STEC) O183:H18 okozta - írja a The Sun.