Ezt senki nem tudja: ezért egyél minél több görögdinnyét

A görögdinnye a nyár egyik sláger gyümölcse. Nemcsak nagyon finom, de számtalan jótékony hatással bír a szervezetre. Gondoltad volna, hogy még a másnaposságot is elűzi? A Mindmegette összegyűjtött 9 érvet, hogy miért érdemes minél többet enni belőle. Íme.

A görögdinnyének számtalan kedvező hatása van Fotó: Pixabay

A görögdinnye a nyár ikonikus gyümölcse. Nincs ember, aki ne szeretné. A nyári forróságban, jól behűtve, magas létartalmának köszönhetően, rendkívül frissítő. Készíthetünk belőle gyümölcssalátát, grillezhetjük is, sőt a levéből akár alkoholmentes koktélt vagy limonádét is készíthetünk. S vajon miért annyira jótékony a szervezetre? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Nos, ezért is érdemes minél több görögdinnyét fogyasztani.

1. MÁSNAPOSSÁGRA IS JÓ

A görögdinnye az egyik legjobb másnaposság elleni szer. A dinnyelé ugyanis tartalmazza a szervezet számára szükséges alapvető vitaminokat, ásványi anyagokat. Ha előző este túl sok alkoholt fogyasztottunk, másnap csak turmixoljuk össze a kockákra vágott görögdinnyét néhány szelet uborkával, egy lime levével, kevés vízzel, majd adjunk hozzá mentalevelet. Az így készített turmix rendkívül jót tesz a megterhelt gyomornak, nem mellesleg nagyon tápláló és frissítő ez az ital.

2. A GÖRÖGDINNYE MÉREGTELENÍT

A görögdinnye igazi nyári szezon gyümölcs, de a külföldről behozott termékeknek köszönhetően az év nagyobb részében is elérhető. S mivel magas a víztartalma, ideális választás a szervezet méregtelenítő folyamatainak támogatásához. A görögdinnye segít a szervezetnek megszabadulni azoktól a méreganyagoktól, amelyek lelassítják az anyagcserét. Természetesen mielőtt bármilyen drasztikusabb diétába kezdenél, javasolt a kezelő orvossal is egyeztetni.

3. A GÖRÖGDINNYE FOGYASZT

A görögdinnye segít a fogyásban. Egy csészényi görögdinnye ugyanis kevesebb mint 50 kalóriát tartalmaz. Ez a csodásan finom és lédús gyümölcs kiváló eleme lehet a fogyókúrának. Magas rosttartalmának köszönhetően pedig gyors telítettségérzetet ad. Érdemes beépíteni mindenképp bármelyik egészségmegőrző étrendbe, és minél többet fogyasztani belőle nemcsak a nyári szezonban.

4. EGYENSÚLYBA HOZ

Egy-két kis tálnyi görögdinnye jelentős mennyiségű A-, B6- és C-vitamint tartalmaz, nem mellesleg nagyon értékes káliumforrás is, ami szükséges a szervezet vízháztartásának egyensúlyához. A káliumnak a magnéziummal együtt erős a szerepe az izomgörcsök megelőzésében is.

5. HA KELL A LENDÜLET

A görögdinnye magas citrullintartalmának köszönhetően fokozza a vérkeringést, ezáltal javítja az aktív izmok tápanyag- és oxigénellátását. A citrullin a testünk természetes méregtelenítő folyamataiban is részt vesz, ahogyan a magas vérnyomás ellen is jótékony hatással bír.

6. TERMÉSZETES GYULLADÁSCSÖKKENTŐ

A tökfélékhez hasonlóan a görögdinnye is segíthet a gyulladások csökkentésében, így akár az ízületigyulladás tüneteinek enyhítésére is alkalmas lehet. A gyümölcs szinte átmossa az ízületeket, támogatja a szervezetben lévő lerakódások eltávolítását.

7. ÜDÍTŐ HELYETT IGAZI SZOMJOLTÓ

A görögdinnye 92 százalékban tartalmaz vizet, így kirándulás közben vagy piknik alkalmával kellemesen felfrissít és tökéletesen oltja a szomjat. Kiválóan alkalmas a szervezet hidratálására a forró nyári napokban. A hőmérséklet emelkedésével készíthetünk belőle hűsítő görögdinnye limonádét, frissítő turmixot, sorbetet és salátát is.

8. A GÖRÖGDINNYE LASSÍTJA AZ ÖREGEDÉST

A gyümölcs likopintartalmának köszönhetően támogatja a bőr megújulását. Lassítja ugyanis bőrünk oxidációs folyamatait, amelyek az öregedésért felelősek. Kiváló ellenszere a ráncoknak és az öregedés okozta bőrhibáknak, pigmentfoltoknak.

9. JAVÍTJA A MÁJFUNKCIÓKAT

A nyár kedvelt gyümölcs még a májfunkciók javításában is jótékony szerepet játszik. Ezzel pedig egyrészt megtisztítja a májat a toxikus anyagoktól, másrészt annak működését is támogatja. Hatására jóval energikusabbnak, fittebbnek érezhetjük magunkat. Ezért is érdemes belőle minél többet enni.