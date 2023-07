Ezt műveli a szervezeteddel a lenyelt dinnyemag

Enni vagy nem enni?

A nyár egyik kedvelt csemegéje a dinnye: van, aki harapja, akad, aki felkockázva falatozza, más késsel-villával lát neki...

Ugyancsak eloszlanak a vélemények a gyümölcs magját illetően, mely bőven megtalálható benne. Van, aki kiszedegeti, és a kukába dobja, míg más gond nélkül elfogyasztja. A kérdés csupán az, ki jár el helyesebben. Vajon meg szabad egyáltalán enni a dinnye magját, vagy jobb, ha már előre megszabadulunk tőle?

A dinnye az egyik legkedveltebb nyári csemege. Fotó: shutterstock

Az Édenkert.hu cikkében utánajárt annak, milyen hatással van a dinnyemag a szervezetre, mennyiféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, és a végén válaszol a nagy kérdésre: ehető-e a mag?

Mi mindent tartalmaz a dinnyemag?

A dinnyemagról tudni érdemes, hogy magas a magnézium tartalma: 4 gramm akár 21 mg-ot is tartalmazhat, így jótékony hatással van az izomzatra és az idegekre, valamint hozzájárul a szív megfelelő működéséhez. Cink és vas tartalma is magas, így nem csupán az immunrendszer erősíti, de a vérképzést is serkenti, emiatt vérszegényeknek kivált javasolt. 4 grammnyi dinnyemagban továbbá 1,1 g jó zsír található meg, ennek köszönhetően csökkenti a koleszterinszintet, a szívinfarktus-és a sztrók kialakulásának kockázatát. Nem mellesleg, alacsony a kalóriatartalma is: egy maréknyi dinnyemag csupán 23 kalóriát tartalmaz.

Ehető-e hát a dinnyemag?

Igen: a dinnyemag nem csupán ehető, de kifejezetten egészséges is.