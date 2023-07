Elképesztő trükkel dobja fel a dinnye ízét Lázár séf

Lázár séf előszeretettel bolondítja meg a legismertebb ételeket is, no, nem öncélúan, hanem az ízélmény fokozása érdekében. Ki hinné, hogy a nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse, a hűsítő görögdinnye is elbírhat néhány rafinált hozzávalót!

Fotó: Vajda János

Lázár séf az Instagram-oldalán mutatta meg, miként lehet feldobni egy szelet görögdinnyét némi feta sajttal, no meg mentalevéllel és ízlés szerint némi borssal!

A végeredmény látványnak is kifejezetten vonzó, no, de az igazi élményért el kell készíteni és meg kell kóstolni ezt a pofonegyszerűen előállítható nyári különlegességet!