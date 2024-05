Tragédia a bölcsődében: egy dinnyedarabtól fulladt meg a gyönyörű 16 hónapos kisfiú

Egy aranyos, 16 hónapos kisfiú megfulladt egy darab görögdinnyétől egy georgiai napköziben. Jamal Allen Bryant, Jr.-t kedden szállították kórházba, miután megfulladt egy görögdinnyedarabtól a brunswicki Kids Nest oktatóközpontban.

Fotó: shutterstock

A baba édesanyja, Taylor Hicks és édesapja, idősebb Jamal Bryant elképzelhetetlen bánatba süllyedtek gyermekük elvesztése óta.

"Néha nem érzek semmit, majd a következő pillanatban újra összeomlok" - mesélte az édesanya a WJXT-nek.

Georgia Korai Gondozási és Oktatási Minisztériuma gyorsan bezárta az intézményt a tragikus eset után. A szülők a tragédia óta nem hallottak a bölcsődéről. A vizsgálatok kiderítették, hogy az eset alatt három alkalmazott is a gyerekek körül volt, de nem velük ültek, hanem egymással beszélgettek. A kisfiú még oda is ment hozzájuk és azt mondta, nem kap levegőt. A dadák megpróbálták kihúzni a dinnyét a torkából, és mentőt is hívtak segítségül.

A gyermek apja elmesélte, hogy felhívták a bölcsődéből és azt mondták neki, "a legjobb lenne azonnal a sürgősségire menni", ahova a kicsit szállították. Mire a kórházba értek, a kicsit már kétszer kellett újraéleszteni és 3 órával később meghalt.

"Bíztam bennük, hogy tisztességgel végzik a dolgukat. És most csak magamat tudom hibáztatni. Bárcsak sose adtam volna bölcsődébe a kicsimet!" - zokogta az édesanya.