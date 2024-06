"Gergő! Az nem program, hogy kimagyarázod, miért nem sikerült semmi" – üzente Vitézy Karácsonynak

Egy friss felmérés szerint már Vitézy Dávid a legkedveltebb főpolgármester-jelölt, és szemtől szemben legyőzheti a semmittevő "csődpolgármestert". Karácsony Gergely a Vitézyvel folytatott vitáiban eddig is alulmaradt, az LMP jelöltje ugyanis mindenben konkrétabbnak és tájékozottabbnak bizonyult, nem beszélve arról, hogy olyan a fővárosiakat érintő problémákat is megemlített, mint a hajléktalanszállóvá zsugorodott közösségi közlekedés. A főpolgármester-jelölti vitán Karácsony levegő után is alig kapkodott...

Vitézy Dávid szerint Budapestnek nincs még 5 éve elpazarolni Fotó: Máté Krisztián

"A vita után már nincs kérdés, egyértelmű, hogy Budapestnek új főpolgármester kell"–összegezte Vitézy Dávid legújabb videójában. Az LMP főpolgármester-jelöltje szerint Karácsony Gergely csak zavartan mosolygott, mikor szembesítette a teljesítetlen ígéreteivel. Vitézy így fogalmazott:

Gergő, tudod, hogy sok mindenben egyetértünk, de az nem program, hogy mindig kimagyarázod, miért nem sikerült már megint semmi. Az, hogy játszod az áldozatot, akit aztán mindig megsajnálnak, valójában a gyengeség jele. Téged igazán nem Budapest érdekel, hanem folyamatosan a miniszterelnöki székről ábrándozol. Vitézy Dávid vagyok, nekem ez a város az életem! Nekem van egyedül részletes programom és én tudok egyedül megharcolni a pénzekért

– hangsúlyozta közösségi oldalán az LMP főpolgármester-jelöltje, aki szerint Budapestnek nincs újabb 5 éve Karácsonyékra.

Vitézy videóját itt nézheted meg:

Karácsony kontra Vitézy a vitában

"Itt a villamos!"–jegyezte meg Vitézy Dávid laza kezdésként, szembesítve a főpolgármestert a jelölti vitában, hogy 2019-ben azt ígérte: nem indul újra akkor, ha öt év alatt nem akadálymentesíti majd az önkormányzati és közintézményeket. Miután ez nem történt meg, Vitézy rákérdezett Karácsonynál, hogy akkor most visszalép-e...

Vitézy és Karácsony között, a főpolgármester-jelölti vitában élesedett ki leginkább a két karakter közötti különbség - és nem a jelenlegi főpolgármester javára... Karácsony Gergely, a semmiről nem tudó, semmiről be nem számoló, de "jófejkedő" főpolgármester csúnyán alulmaradt a szakmai kihívó Vitézyvel szemben, aki keni-vágja a feladatok sorát, a konkrét – elmaradt vagy gyatrán teljesült – fejlesztéseket azok hátterével együtt. Ennyire nem égett be főpolgármester eddig, mint most a mások tollaival ékeskedő "csődpolgármester". Vitézy nem volt szívbajos, kendőzetlenül rávilágított a semmittevő "csődpolgármester" körüli visszásságokra is.