Főpolgármesteri vita: mutatjuk Karácsony Gergely 3 legkínosabb pillanatát

Útfelújítás, járatok ritkítása

Az úthálózat töredékét újította fel Karácsony Gergely, miközben az autókat elkezdte kiszorítani a belvárosból. Ezzel kapcsolatban Vitézy így fogalmazott: " Budapesten az utak állapota minden általam ismert korábbinál rosszabb lett, a főváros soha ilyen kevés utat nem újított még fel –tavaly csak a hálózat 0,6 százalékát. Én majd megtízszerezem ezt".

Nagyon nem értek egyet azzal, hogy 53 járat ritkításával kezdte az évet a főváros, emellett egy darab járatot sem sűrített. Tehát az a kommunikáció, hogy itt átcsoportosítás van, nem bizonyult igaznak. És akkor bukott meg ez a javaslat, amikor egyrészt kiálltunk ellene, másrészt a BKK vezérigazgatójának az az utasokat degradáló mondata nyilvánosságra került: a pulykákat sem kérdezik meg hálaadás előtt, hogy megegyék-e és feltálalják e őket. Ezt elfogadhatónak gondolod, főpolgármester úr? Azt gondolod, hogy a zöld szemlélethez járatritkítás társul?

– kérdezte Karácsonyt Vitézy. Erre Karácsony csak úgy reagált:"Walter Katalin egy rossz mondatával szemben négy év kiváló teljesítménye állt". A közlekedésfejlesztéséről pozitívan nyilatkozott a "csődpolgármester", bár az homályos maradt, miért köszönte mindenkinek a teremben lévőknek és a nézőknek, hogy a hármas metrót sikerült befejeznie. Majd áttért a tömegközlekedési eszközök beszerzésére és az úthálózatra.

Uniós pénzekből fejlesztene Karácsony, de az EP-listán azokra szavaz, aki gátolnák a hazánknak járó pénz kifizetését

Karácsony Gergely körbehaknizta az országot a Gyurcsány-házaspárral a kampány elmúlt heteiben. De Dobrev Klára úgy nyilatkozott még a napokban is, hogy nemmel szavazna arra, hogy Magyarország hozzáférjen a neki járó EU-s forrásokhoz. Vitézy erre is rákérdezett, hogy is van ez összerakva Karácsony fejében.

Itt van egy elég nagy ellentmondás. Dobrev Klára ma is azt hangoztatja, hogy ő nemmel szavazna az EU-s források hozzáféréséhez. Te pedig vele vagy teleplakátolva az egész országban. Közös lista, együtt támogatjátok az EP-listát is. Közben pedig ezt az uniós 300 milliárd forintot ígérgeted itt, hogy abból terveztek előrelépni. Ez most hogy van? Te kire fogsz szavazni az uniós választáson?

–kérdezte Vitézy Karácsonytól, aki rávágta:"Erre a listára!"