Vitézy szakmai alapon simán lemosta a kamuzó Karácsonyt a vitában

Szakadéknyi különbség tátongott több alkalommal is Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között, a főpolgármester-jelölti vitában élesedett ki leginkább a két karakter közötti különbség - és nem a jelenlegi főpolgármester javára... Karácsony Gergely, a semmiről nem tudó, semmiről be nem számoló, de "jófejkedő" főpolgármester csúnyán alulmaradt a szakmai kihívó Vitézyvel szemben, aki keni-vágja a feladatok sorát, a konkrét – elmaradt vagy gyatrán teljesült – fejlesztéseket azok hátterével együtt. Ennyire nem égett be főpolgármester eddig, mint most a mások tollaival ékeskedő Karácsony Gergely.

A napokban rendezték meg a főpolgármester-jelölti vitát, ahol összecsapott Karácsony Gergely és Vitézy Dávid Fotó: SOOS BERTALAN / facebook

"Itt a villamos!"–jegyezte meg Vitézy Dávid helyből, szembesítve a főpolgármestert, hogy 2019-ben azt ígérte: nem indul újra akkor, ha öt év alatt nem akadálymentesíti majd az önkormányzati és közintézményeket. Miután ez nem történt meg, Vitézy rákérdezett Karácsonynál, hogy akkor most visszalép-e...

Vitézy célratörően beszélt, Karácsony Gergely gyakran nézegetett kínosan Fotó: Youtube

Uniós források, BKK és a jegyrendszer

Miután a "csődpolgármester" ígéreteiből semmit nem váltott valóra, illetve a mostani kampányban belengetett fejlesztéseit is uniós forrásból tervezi, Vitézy Dávid megkérdezte Karácsonytól, hogyan akar uniós pénzt, hiszen Dobrev Klárával szerepel egy plakáton, aki ezeknek a pénzeknek a visszatartásáért kampányol. Erre érdemi választ nem kapott.

Vitézy a vita során azt is hangsúlyozta: megválasztása esetén nem emeli meg a BKK-bérletárakat. Majd a BKK-rendészetet is felhozta: "hiszen nincs meg az a rendszer, hogy segítségeket kapjanak az utasok.” Szerinte ez egy utasbarát intézkedés, hiába nem tetszik Karácsony Gergelynek. Vitézy Karácsony szemére vetette azt is, hogy szóra érdemes intézkedések nem történtek zöldítés ügyben sem. Majd felhívta a figyelmet arra, hogy szerinte Karácsony Gergely végighazudta a kampányt a jegyrendszerrel kapcsolatban. Hiszen az rég elkészült volna, ha befejezheti...

A Nagykörút csörtéje

Karácsony elmondta: 50 milliárd forintot tudnak majd a következő ciklusban fordítani a közterületek felújítására. Ígérete szerint teljesen újratervezik a Nagykörutat. Szeretném, ha a Nagykörút újra élhető szövet lenne – összegezte terveit, miután 5 évig nem csinált semmit...

Vitézy Dávid szerint is van tennivaló a Nagykörúttal, ám a Rákóczi útra több figyelmet kellene fordítani, ezt „sebhelynek” nevezte. A Budapest Brand helyett fontosabb lenne az útfelújítás, így Vitézy Dávid szerint felszabadulna 3,3 milliárd forint.