Az a lány, aki ma éjjel a tükörbe néz, megláthatja a jövendőbelijét: ez kell hozzá

Férjjósló, szerelemvarázsló nap a mai

Hosszú a listája azon hiedelmeknek, amik valamit tiltanak a hajadonnak, azzal fenyegetve őket, hogy soha nem mennek férjhez. Például nem szabad naplemente után a szemetet kivinniük, az asztal sarkára ülniük, merőkanálból vagy a lábosból enniük és az sem jó, ha körbeseprik őket. De mi a helyzet azokkal a hiedelmekkel, amik épp az ellenkezőjét okozhatják? A mai nap az ilyen szokásokról szól. Az 1400-as évekből eredő néphagyomány szerint ha június 13-án a lányok (a legnagyobb titokban tartva) szigorúan böjtölnek (csak kenyeret és vizet esznek, isznak), megláthatják a jövendőbelijüket a tükörben. Ezt kell hozzá csinálni:

böjtölni,

éjfélkor tükröt állítani az ágyukhoz,

keresztbe átlépni az ágyat égő gyertyával a kézben,

ezeket a sorokat elmondani: „Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem a jövendőbelimet.”

belenézni a tükörbe.

Szent Antal a gyermekek védőszentje is. Fotó: godongphoto / Shutterstock

Ezért is Szent Antalhoz szoktak fohászkodni

Szent Antal, a gyermekek védőszentje és a háziállatok patrónusa is. 1195-ben született és 1231. június 13-án halt meg. Páduai Szent Antal ünnepét a ferencesrendi szerzetesek terjesztették hazánkban, a templomokban gyakran látni szobrát adománygyűjtő perselyekkel. Ezen a napon nem fogták be régen az állatokat, vagy láncon hajtották át, hogy erősek legyenek, mint a lánc. Az emberek Páduai Szent Antalhoz imádkoztak, hogy megőrizze állataikat a vadállatoktól. Helyenként dologtiltó nap is volt: az asszonyoknak nem volt szabad liszthez nyúlni, nehogy kelések legyenek a kezükön.

Ma van a Magyar feltalálók napja

A magyar feltalálók napja egy Magyarországon 2009-től, a világ egyéb országainak példájára megrendezett ünnepnap, amit június 13-án tartunk. Az ünnepnapot az 1989-ben megalapított Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) 20. évfordulója alkalmából a jubiláló szervezet kezdeményezésére 2009. június 13-án ünnepelték legelőször. A világ számos országában évtizedek óta rendeznek már ilyen nemzeti emléknapot. A választás azért esett június 13-ra, mert az első Budapesten született magyar Nobel-díjas, Szent-Györgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon jelentette be találmányát, a jól eltartható, nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállításának eljárását-olvasható a Wikipédián.