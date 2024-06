Magyarországra akart szökni a világ legnagyobb fogadási csalója

Egy olaszországi település luxusszállodájában fogták meg azt a 38 éves török férfit, aki Forte dei Marmi-n igyekezett kipihenni a különös nemzetközi bizniszek fáradalmait, mielőtt repülővel menekült volna tovább az országból.

A helyi hatóság emberei még idejében elfogták a férfit (Képünk illusztráció) Fotó: Kindel Media / Pexels

A szökésben lévő török férfit a Forte dei Marmi rendőrőrs emberei tartóztatták le, szerencséjükre még jóval azelőtt, hogy meg tudott volna lépni. A csaló bandavezért többek között azzal vádolták, hogy máltai, litván és bolgár irodákkal is rendelkező illegális bűnszervezetet hozott létre. A nemzetközi szervezet feje tehát nemcsak a törökök lakta területeken, hanem több térségben is busás haszonra tett szert. A kiterjedt bűnhálózat fejeként ráadásul többféle hamis irattal rendelkezett, melyek között még egy óceániai Vanuatu Köztársaságból származó diplomata útlevelet is találtak a rendőrök.

Az olasz lapok információi szerint Budapestre akart volna jönni, amikor a nemzetközi elfogatóparancs alapján feltartóztatták őt a helyi hatóság emberei. Az egyik híres luxusszállodában, a Historic Versiliában elfogott személy előéletét ismerve, még azelőtt akcióba léptek a rendőrök, hogy Firenzén keresztül Magyarországra, azon belül is Budapestre szökhetett volna egy repülőgép járattal. Az elfogása napjának délutánján induló gépre már a helyfoglalása is megvolt.

Az eljárások végén a letartóztatott csalót a luccai San Giorgio börtönbe vitték. A hivatal emberei így akarták megelőzni azt, hogy újabb bűncselekményeket kövessen el, tetézve a bajt még jóval azelőtt is, hogy börtönbe zárnák.