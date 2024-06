Vigyázat! Újabb pofátlan trükkel próbálkoznak a csalók, ezúttal Kistarcsán

Egyre több felől hallani olyan rémtörténeteket, hogy magukat szakembernek kiadó csalók csöngetnek be, hogy felmérjék a terepet, azért, hogy később érdemes-e zsákmány reményében bejutniuk az ingatlanba. Legutóbb Kistarcsán figyelmeztették egymást a szomszédok, hogy senki ne engedje be őket, akármivel próbálkoznak is.

A „szakemberek” akár fát is vágnak, csak engedjék be őket - figyelmeztet több kistarcsai. (Képünk illusztráció) Fotó: Bruzák Noémi

Az Árpád vezér utca és a Terézia utca környékén homlokzati munkákat ajánlottak fel – figyelmeztette az ott élőket egy férfi, aki megosztotta, hogyan botlott bele a „munkásokba”, nehogy valaki pórul járjon.

Még ingyen, próbaképpen is megcsináltak volna mindent, csak engedjem be őket. Eléggé gyanús volt az egész

– számolt be róla. A bejegyzés alatt szép számmal érkeztek a hozzászólások. Többen hasonló esetekről számoltak be, például a Déryné utca közelében is. Olyan is akadt, aki egy fekete Mazda 3-assal látta a gyanús „szakembereket”.

A házalás tiltott Kistarcsán. Kérjük, hogy máskor jelentsék be gyorsan, akár telefonon, akár a közterület-felügyeletnek, hogy meg tudják őket keresni!

– kérte az egyik kistarcsai a jövőre vonatkozóan. A furcsa figurákról személyleírást ugyan nem adott a posztoló, azt azonban többen is hangsúlyozták, hogy a leggyanúsabb az egészben az, hogy szinte minden munkát elvégeznek, csak engedje be őket a tulaj: tetőjavítás, tetőkészítés, ereszcsatorna javítása, készítése, tisztítása, bádogosmunkák készítése, javítása, kéménybontás, kéményépítés, fakivágás, tetőtér beépítése, szigetelés és gipszkartonozás.

A június 4-én történt esethez hasonló fordult elő többek között Kispesten, ahol egy szemfüles férfi lefotózta azokat a csalókat, akik előbb letépték az ereszcsatornát, majd becsengettek, hogy szeretnék kijavítani a hibás, hiányos ereszt.

Még a vakolatot is letépték, nemcsak az ereszt

– tudta meg akkor a Metropol. Az esetet hallva akkor többen jelezték, hogy tapasztaltak hasonlót a környékükön.