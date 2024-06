37 fok! Speciális ez a hőhullám: sokunknak tartania kell tőle

Az elmúlt néhány napban tapasztalható trópusi meleg időjárás után olyan változás jön, ami annak ellenére, hogy elhozza a nyarat, sokak számára jár majd kellemetlenségekkel.

Ettől a hétvégi hőhullámtól a kedvenceink is megszomjaznak. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

A hétvégére várható fordulatnak leginkább a nyaralók örülhetnek.

- mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, majd hozzátette:

Az erős fülledtség rengeteg kellemetlenséget okozott, amiben most fokozatos változás következik.

Egy hőhullám érkezik a térségbe, aminek köszönhetően vasárnapra akár a 35 Celsius-fokos hőmérsékletet is meghaladhatjuk. Bár jóval szárazabb lesz a levegő, ezúttal a magas hőmérséklet lesz a megterhelő, másként, mint az eddigi párás meleg.

- figyelmeztetett a meteogyógyász. A folyamatos terhelést leginkább a keringési rendszerünkön érezhetjük, és a fejfájósok szenvednek majd leginkább ezen a hétvégén.

Több tüneted is felerősödik

Sokaknőál várható még a gyulladásos folyamatok felerősödése, a vérnyomás ingadozása, kimerültség, lehangoltság, szédülés, valamint az alvás minőségének és mennyiségének romlása. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy jól meg kell választani, hogy mikor sötétítünk be és mikor szellőztetünk.

A forró levegőben több lesz a folyadék- és a sóveszteség, amit nemcsak az időjárásra érzékeny embereknek, hanem mindenkinek pótolnia kell.

- javasolta dr. Pintér Ferenc.

A nagy melegben ezen kívül arra is érdemes figyelni, hogy előre megtervezzük a programokat. Bele kell kalkulálni ugyanis, hogy gondoskodnunk kell a szervezetünk megfelelő hűtéséről: menjünk hűvös helyekre, használjuk a légkondicionálót, a ventilátort, a sötétítőt, húzódjunk be az árnyékba és zuhanyozzunk hűvös vízzel, akár nap közben is.

És hogy hova meneküljünk? Korábban ebben a cikkünkben összegeztük, milyen ingyenes szabadstrandok vannak a főváros környékén, Budapesten csak egy akad.

A hétvégi hőhullámtól valószínűleg sokan a vízpartokon szabadulnának meg. Fotó: Plázs Siófok

Az allergiások duplán szenvednek most, erősödik a pollenterhelés

Az extrém meleg időben ráadásul több nehézséggel is meg kell küzdenünk: erősödik a pollenterhelés. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes-magas tartományban alakul, az útifűé közepes, helyenként magas szintet érhet el. A fák közül a szelídgesztenye pollenkoncentrációja alacsony-közepes tartományban lesz. Alacsony, esetenként közepes koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék, valamint a hárs pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően a magas tartományban alakulhat.