Elképesztő programcunami vár június utolsó hétvégéjén!

Június utolsó hétvégéjén nemcsak jó időre, hanem rengeteg programra is készülhet a család minden tagja. Különféle budapesti programok közül választhatnak a pihenni vágyók, ráadásul van olyan is, amely nemcsak erre a hétvégére, hanem az egész nyárra javasolt. Ezekből most mutatunk párat.

Rengeteg programlehetőség közül választhatsz június utolsó hétvégéjén Fotó: Viszló Balázs

Most hétvégén lesz a látványos SUP fesztivál

A nemzetközi Duna-napot 2004 óta június 29-én ünneplik 14 Duna menti országban a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság javaslatára. A Duna-védelmi egyezmény aláírásnak tizedik évfordulójára hozták létre. Ezen a napon a Duna menti kultúrákat és élővilágot ünneplik.

Idén június 29-én szombaton pedig egy elképesztően hangulatos és látványos rendezvény is köthető a jeles naphoz: a IX. Budapest SUP Fesztivál, mely Magyarország legnagyobb SUP- (állva evezős deszka) rendezvénye, ahol egy teljesen új perspektívából, a Duna közepéről fedezhetjük fel gyönyörű fővárosunkat.

Aki életében először evezne, az se féljen, mert az esemény előtt ingyenes, csoportos SUP-evezéstechnikai oktatást tart Nagy Szabolcs világbajnok, aki kétszeres SUP Dragon világbajnok, Sprint Országos Bajnok, Egyéni Sprint Világbajnokság 7. helyezett, valamint a SUP Race Hungary SE elnöke és edzője.

Ez az esemény nemcsak a hazai és nemzetközi SUP-közösségnek szól, hanem mindenkinek, aki szereti a természetet, nyitott az új sportokra, és meg szeretné ismerni Budapestet a Dunáról nézve.

30. Futóest a Hősök terén

Június 29-én szombaton este 18 órától nyáresti jubileumi futóversenyen vehetünk részt a fővárosban.

Fussunk félmaratont Budapest belvárosában egy kellemesen nyárias júniusi estén. Menjünk el a családtagjainkkal, barátainkkal, munkatársainkkal futni egy vidám váltót párban vagy trióban. Indulhatunk egyéniben is, a lemenő nap és a városi éjszaka fényei majd elkísérnek utunkon. Élvezzük együtt a nyáreste hangulatát akár 21 kilométeren át!

Ha a félmaraton valakinek még odébb van, akkor az 5 vagy akár a 10 kilométeres távok valamelyikére is lehet nevezni. Előbbit csak egyéniben, utóbbit párban és trióban is teljesíthetik a sportolni vágyók.