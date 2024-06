A kánikulának ugyan vége, de abban sem lesz köszönet, ami jön!

A térség felett átvonult egy hidegfront, mely néhol komoly károkat hagyott maga után de a szervezetünket is rendesen megviselte. Ezzel azonban még nincs vége a megpróbáltatásoknak, az időjárás ezután sem fog bennünket kímélni, mutatjuk, mit várhatunk hétfőtől!

A héten beáll a nappali és az éjszakai hőmérséklet is. Fotó: Köpönyeg

A múlt héthez képest csökkent a nappali és az éjszakai hőmérséklet.

- tájékoztatta lapunkat dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, majd így folytatta:

A beáramló szél erős légmozgás kíséretében érkezik, aminek vannak bizonyos terhelő hatásai is.

Az időjárás változásaira érzékeny emberek, valamint a fejfájósok továbbra is nehéz napok elé néznek, de lesznek olyanok is, akik némiképp megkönnyebbülhetnek.

Használjuk ki, hogy lehetőségünk lesz alaposan átszellőztetni a lakást, az éjszakai hőmérséklet ugyanis jóval 20 Celsius-fok alatt lesz. Ennek köszönhetően pedig az eddigi alvási nehézségek is megoldódhatnak.

- fogalmazott a meteogyógyász, majd hozzátette:

A korábbi hőségben szinte lehetetlen volt normálisan aludni, így most ezt igyekezzünk bepótolni, regenerálódni, felkészülni arra, ami a kellemes időszak után vár ránk

A szakember szerint az időjárásra érzékeny emberek nagy része nagyon nehezen viseli a szelet és hatásait, amitől most is szenvedni fognak. Mindez pedig hat az idegrendszerre, feszültebbé, idegesebbé, ingerlékenyebbé tehet, a vérnyomás ingadozását is befolyásolja, valamint bizonytalanságot és szédülést okozhat.

Ezek olyan terhelő tényezők, melyek a szorongásos, pánikszerű állapotokat is előkészíthetik.

- árulta el a szakember, majd kiemelte:

Ezek a folyamatok minden korosztályt érintenek, beleértve a fiatalokat is.

Ami pedig a napsütést és a hőérzetet illeti, hiába csökken a hőmérséklet, nem szabad megfeledkezni a nagyon magas UV-sugárzásról, mely a bőrre és a szemre is veszélyes lehet, éppen ezért megfelelő faktorszámú naptej használata és UV-szűrős napszemüveg viselése javasolt, amint kimegyünk a szabadba.

A Köpönyeg előrejelzése szerint kedden változóan napos-felhős időre számíthatunk. Napközben időnként egy-egy futó zápor, zivatar néhol előfordulhat. Sokfelé lesz élénk a keleti-északkeleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 33 Celsius-fok között alakul. A hét további részében a nappali hőmérséklet jellemzően 28-32, az éjszakai hőmérséklet pedig 14-18 Celsius-fok közelébe áll be, ami azt jelenti, hogyha a nappalok melegek is lesznek, az éjszaka folyamán lesz esélyünk pihenni.