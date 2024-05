Összefirkálták a Fradi sportolói Karinthy vécéajtaját, de nem véletlenül!

Szokatlan gyűjteménnyel rukkolt elő a Petőfi Irodalmi Múzeum, ami a mi kíváncsiságunkat is felkeltette. Olyan kiállításon jártunk, ahol láttunk dedikált ajtót, 46 db levágott nyakkendőt, miniatűr könyveket, különleges szivargyűjteményt, régi mackókat, bélyeggyűjteményeket, sétapálcákat, színes sapkákat és olyan emlékeket, amelyekhez az irodalom nagyjait érzelmi szálak fűzték. Beszámolónkban a legérdekesebb kiállítási tárgyakat mutatjuk be.

Íme a Karinthy Ferenc leányfalui otthonából származó ajtó (Fotó: Oszlányi Gyöngyvér)

A dedikált wc ajtó

A legszokatlanabb darab egy összefirkált ajtó, melynek a története sem mindennapi. Eddig azt gondoltuk, hogy az ajtó funkcionális és elválasztja a szobákat egymástól, nem úgy az írók és költők, akik írásra alkalmas felületet látnak mindenhol. Ez kifejezetten igaz Karinthy Ferencre is, akinek legendásan jó volt a humorérzéke, így már meg sem döbbenünk, hogy a számára kedves emberek dedikációit a leányfalui házának ajtaján gyűjtötte. Ne gondoljuk, hogy csak írók kézjegyét láthatjuk ezen a sárga kopott ajtón. A kor legnagyobb művészeinek az aláírását is felfedezhetjük, többek között Törőcsik Mariét, Tolnay Kláriét, de még a Fradi sportolói is aláfirkantották az ajtót. A legfurcsább név, ami az ajtón szerepel, az pedig Kádár Jánosé. De nézzük, hogyan is írta le ezt Karinthy a Naplóban:

Kádár János tavaly bejött és mondtam neki írja föl a nevét, ugratva kérdezte, nem lesz ebből nekem bajom, ha netán változna a helyzet? Mondtam írja alá nyugodtan, én jó vagyok, akárhogy is változik a helyzet, van itt a falon Bibó Pista is - erre nevetett és feliratkozott

Babits Mihály bombatalálatot ért írógépe. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

A bombatalálatot ért írógép

Az egyik legtragikusabb történetű tárgy a kiállításon Babits Mihály írógépe volt, amelyet a költő úgy használt, mint a mai fiatalok a laptopot. Mindenhova magával vitte a kedvenc gépét, mert sokszor határidőre kellett leadnia az írását. Az 1945-ös budapesti ostrom idején a Sas utcában lévő emlékmúzeumot bomba találat érte. A romok közül egyedül a költő írógépét tudták kimenteni.

A kiállításon 20 magyar író ritkaságszámba menő írógépei láthatók. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Ez most a kiállításon látható, 19 másik írógéppel együtt. Többek között a Móricz Zsigmond Empire típusú gépe is ott van amely az 1900-as évek elejéből származik, ami ma már ritkaságnak számít és az antik piacon közel százezer forintot ér. Márai Sándor és Szerb Antal írógépe mellett Faludy Györgyé és Ottlik Gézáé is a múzeum 80 darabos gyűjteményében található.

Lázár Ervin 46 db-os nyakkendő gyűjteménye. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Ne lepődj meg, ha egy köpcös ember eléd ugrik egy bicskával

Míg a nők a ruhájuk révén fejezték ki önmagukat, a férfiak a személyiségüket a nyakkendőikkel mutatták meg a világnak. A kiállításon Lázár Ervin, 46 darab nyakkendőből álló gyűjteménye is látható. Az író a barátai nyakkendőiből nyesett le egy kis darabot a lengyel bicskájával. Ahogyan írja is:

A hatvanas évek végén nyakkendővégeket kezdtem el gyűjteni. Az áldozatok szinte valamennyien úgy emlékeznek, hogy egyszer csak váratlanul előttük termettem egy bicskával és se szó se beszéd lemetszettem egy darabot a nyakkendőjükből.

Tandori Dezső különleges mackóit is kiállították. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

De láthatók Tandori Dezső híres mackói is, akikről még verseket is írt a költő. Szerb Antal és felesége miniatűr könyvei és Déry Tibor 300 darabos képeslapjai pedig új oldalukról mutatja be az írókat.

Móricz Zsigmond színházi lapjai és Szerb Antal miniatűr könyvgyűjteménye. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

A Petőfi Irodalmi Múzeum közel 4500 tárgyat gyűjtött össze, ezeknek egy részét láthatja a nagyközönség. Az összeállításnál a relikviák különleges élményt nyújtanak a látogatóknak, akik még a tárgyak történetét is megismerhetik az interaktív tárlaton.

A kiállítás megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2024. december 15-ig.