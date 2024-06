Itt strandolhatsz ingyen Budapest környékén

Aki inkább kerülné a klórt és a tömeget, az lehűtheti magát a szabad vizeink egyikében is. A fővároshoz közel például a Duna bizonyos szakaszain. Mutatjuk, hol lehet idén ingyen fürdeni a Budapest környékén!

Íme a főváros környéki ingyenes fürdőhelyek listája! / Fotó: Vasvári Tamás / MTI (Illusztráció)

A főváros közvetlen közelében tilos a fürdőzés

Bármennyire is csábító, aki a Dunában szeretne fürdeni, annak el kell hagynia Budapestet, ugyanis ezen a szakaszon tilos a fürdőzés. Komoly veszéllyel jár és ezen a részen nem is a leghigiénikusabb a víz, továbbá Budapesten igen erős a Duna sodrása, emiatt nagyon nehezen lehet belőle kiúszni, ráadásul egy vaskos pénzbírság is járhat érte.

Egy kivétel azért van

A fővároshoz legközelebb eső szabadstrand a III. kerületi Római-parton van. A hivatalos nevén Római Plázs várható nyitása június 29-én lesz a közösségi oldaluk szerint.

Aki máshol fürdik a főváros környékén, megbírságolhatják

A szabálytalanul fürdőzőket nem csak a rendőrség vagy a vízirendészet büntetheti meg, hanem akár a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr és a halászati őr is. A bírság összege attól függ, helyszíni bírsággal vagy szabálysértési feljelentéssel -esetleg csak egy figyelmeztetéssel- zárul a találkozó. Előbbi esetben 5-50.000 forintig terjedő, utóbbi estben 150.000 forintig terjedő büntetést kaphat a tilosban fürdőző.

Itt lehet legálisan fürdeni a szabad vizeken

A kijelölt helyeken, amik határait a parton 60×30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló táblával jelölik. A 120 cm-nél mélyebb vizet a folyókon „mély víz” feliratú táblával jelölik! Ahol vannak ilyen táblák, ott nyugodtan bemehetünk a vízbe.

Íme még néhány, főváros-környéki szabadstrand ahol ingyen lehet fürdeni