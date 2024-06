Mutatjuk hogyan éltük túl a régmúlt kánikuláit - Retró galéria

Június második felében tagadhatatlanul beköszönt a kánikula, hiszen a nappali és az éjszakai hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, sőt meg is haladhatja azt. Érdemes már most felkészülnöd a hőségre, ami rád vár, mi pedig most megmutatjuk, hogy

A strandokon található csapok mindig gyors segélyt jelentettek a kánikulában. Fotó: Horváth Miklós / Fortepan

A régi időkben sem volt könnyű annak, aki nehezen viselte az extrém hőséget, még akkor sem, ha akkoriban nem volt jellemző a 35-40 Celsius-fok egy átlagos nyári napon. Talán te is emlékszel még arra a hangulatra, - vagy ha nem, akkor szüleidtől, nagyszüleidtől biztos rengeteg sztorit hallottál arról, - amikor a meleg elől mindenki a strandokra menekült és még ott is leginkább az árnyékba.

A kisgyerekeket ilyen rekkenő hőségben már valamivel 12 óra előtt bevitték a játszóterekről, nehogy napszúrást vagy hőgutát kapjanak, holott addig vígan szaladgáltak a csapok és kutak közelében. A strandokra menekülők már a feljövő Nap első sugaraival egy időben igyekeztek leteríteni a pokrócot vagy a törölközőt, hogy minél árnyékosabb helyett találjanak maguknak, melyet az árnyék mozgásával együtt költöztettek odébb egész nap.

Ezekből az életérzésekből szeretnénk most átadni néhányat az alábbi, lapozható retró galériánkkal: