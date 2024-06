Az extrém hőhullám senkit nem kímél

Már hétfőn is érezhetted, hogy emelkedett a nappali és az éjszakai hőmérséklet. Ez a hét további részében is megmarad, ami olyan veszélyeket rejt magában, amikre jobb, ha már most felkészülsz, különben komoly bajod eshet.

Extrém kánikulával kell számolmi a héten. Fotó: Köpönyeg

Közeledünk egy újabb – nemcsak lélektani – egészségügyi határértékhez, a 35 Celsius-fokhoz

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, majd folytatta:

„Kedden már ehhez a hőmérsékleti határértékhez közelítünk az ország több pontján.”

A szakember többek között arról beszélt, hogy már a 30 Celsius-fokos határ átlépésekor is meglehetősen sok embernek kell számolnia a magas hőmérséklet okozta pluszterheléssel. A 35 Celsius-fokos határ esetében viszont már újabb terhelések lépnek életbe, ami már veszélyes, pláne ha csak azt nézed, hogy nem sokkal marad el a tested hőmérsékletétől.

Ez az időszak kifejezetten megterhelő a krónikus betegek, az idősek, a kisgyermekek és azok számára, akik rosszul viselik a melegedést

– mondta a meteogyógyász a humán meteorológiai hatásokat részletezve.

„A nyári napfordulóhoz közeledve a Nap a legmagasabban jár. A tűző napsütés pedig óriási terhelést ró a szervezetre.”

A sugárzó meleg elleni védekezés elengedhetetlen, sapka, napszemüveg, naptej kötelező, emellett fontos, hogy egészségesebb, könnyű ételeket fogyassz, és igyál minél több alkohol- és cukormentes folyadékot. A sztrókok, a rosszullétek, a figyelmetlenség és a szédülés gyakorisága is megnő ebben az időszakban, így fontos, hogy magadra és ismerőseidre is odafigyelj.

Ami pedig a fejfájósokat illeti, különösen rossz hír számukra, hogy a tartós, forró déli szél sokaknál fejfájást okoz majd.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán sok napsütésre számíthatsz, csapadék sehol sem várható. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk, a Dunántúlon több helyen erős lesz. Kora reggel 13–21 Celsius-fok közötti minimumok várhatók, míg a délután folyamán tovább fokozódik a hőség, a legmelegebb órákban 30-38 Celsius-fokos maximumokat mérhetsz, így érdemes előkészítened a naptejet és a napszemüveget is.