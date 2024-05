Szentkirályi Alexandra: Tovább gyűrűzik Karácsonyék autókitiltási botránya

Amióta főpolgármesternek választották Karácsony Gergelyt, szinte nem volt olyan év, hogy ne bosszantotta volna fel a fővárosban közlekedő autósokat. Hol kerékpársávokat festett, hol „gerikarókat” vert le, majd miután véget ért a felújítása, elvette az autósoktól a Lánchidat... Ráadásul titokban újabb terven dolgoztak Karácsonyék az autósok ellen, ám a dolog kipattant! Jöjjenek a részletek Szentkirályi Alexandrától, a Fidesz főpolgármester-jelöltjétől!

Le akarták tagadni, de kiderült – tovább gyűrűzik Karácsonyék autókitiltási botránya

„Karácsony közeli kollégája, Ámon Ada, aki a klímaügynökséget is vezeti, már korábban is arról beszélt, hogy megtiltaná a 10 évnél idősebb autók használatát a városban. Ezen dolgoztak titokban és közben le is akarták tagadni, de lebuktak. «Ezt a kérdést, ezt úgy fogjuk tudni majd csak kezelni, hogyha folyamatosan az autós közlekedésnek a terepét, területét szűkítjük, illetve drágítjuk». Igen, jól hallottátok! Karácsonyék folyamatosan szűkíteni akarják az autósok mozgásterét és közben drágítani is akarják az autózást.”

– figyelmeztet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Majd így folytatja, emlékeztetve a fővárosban élőket Karácsony múltjára:

„A főpolgármester sajnálta a pénz P+R parkolókra, de most elvenné az emberek pénzét. Felháborító! Ilyen döntést nem lehet a budapestiek feje felett meghozni!”

Fotó: facebook

Szentkirályi Alexandra friss videóját a következő szavakkal zárja: „Változást Budapesten!”