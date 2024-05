Azt hitte egy fiatal lány, hogy másnapos: kiderült, sokkal rosszabbról van szó

Ella Pick elárulta, hogy az orvosok nem tudták pontosan megmondani, hogy mennyi ideje van még hátra, mert ahhoz biopsziát kellett volna végezni, de annak túl nagy veszélye volt, akár le is bénulhatott volna. Közben készen áll minden kezelése, ami akár csak egy kis esélyt is adhat arra, hogy lelassítja a tumor növekedését, és igyekszik a lehető legpozitívabb maradni - írja a The Sun.