A száguldó cirkusz szerelmeseinek nagy nap a mai: mutatjuk, hogy miért!

Ez történt 1950. május 13-án

Először rendeztek Forma–1-es versenyt, méghozzá a silverstone-i versenypályán. A megmérettetés több mint két órán át tartott és a mezőny alig fele jutott el a célig: 21 indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót. A leggyorsabb közülük az Alfa Romeóval versenyző Nino Farina volt, aki két további győzelmével a sorozat első világbajnoki címét is megszerezte a mindössze hét futamból álló szezonban. Az olasz mellé Luigi Fagioli és Reg Parnell állhatott fel a dobogóra, a később öt világbajnoki címet begyűjtő Juan Manuel Fangio a leintés előtt 8 körrel kénytelen volt feladni a versenyt. Azóta a bizonyos silverstone-i verseny óta pedig megszakítás nélkül folyik a világbajnokság!

Fontos nap a mai az F1-rajongók körében Fotó: Nick Didlick

Mától előszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok

És néhány csatlakozó buszjárat is. Az utasigényekhez igazodva a MÁV-Volán-csoport idén is megnyújtja a vakáció hosszát. Mától ugyanis életbe léptették az úgynevezett előszezoni menetrendet, ami a hivatalos, iskolai szünidőt egy hónappal megelőzően sűrűbb eljutást biztosít a Balaton partjához – írja a MÁV-Start a közleményében. Nem csak a vonatok közlekednek mától sűrűbben, de a kerékpárszállítási kapacitásukat is megnövelik, emellett a Volánbusz is ütemes menetrenddel biztosítja Zala és Veszprém vármegyékben a regionális és távolsági kapcsolatokat a magyar tengerhez.

Ezen a napon találták fel az étkezéshez használt kést is

Richelieu bíboros illetlennek találta, ahogyan vacsoravendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Ezért 1637. május 13-án parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek. Így született meg a ma is használatos lekerekített végű, asztalnál használt kés.

89 éve szabadalmaztatták az első parkolóórát

A parkolóóra a mai napig úgy működik, hogy egy meghatározott összeg bedobása után parkolójegyet ad ki, ami meghatározott idejű parkolása jogosítja fel az autóst. A találmány Carlton Cole Magee nevéhez fűződik, aki a belvárosi parkolási gondokat oldotta meg ezzel; problémát jelentett ugyanis, hogy a belvárosban dolgozók összevissza parkoltak, és nem hagytak helyet a vásárlóknak és látogatóknak. Az első parkolóórát Oklahoma Cityben üzleti negyedében állították fel 1935. július 16-án, más források szerint 19-én, magát a szabadalmat pedig 1935. május 13-án nyújtották be.

Nem is olyan régen léteznek parkolóórák Fotó: Bánkúti Sándor

Ma van a nemzetközi humusznap

Május 13-a sokaknak csupán egy átlagos nap a naptárban, akik viszont rajonganak a mártogatós kencékért és a finom ízekért, azok világszerte megünneplik a humusz nemzetközi világnapját. A humusz egyébként nem más, mint csicseriborsókrém egy kis szezámpasztával.

Május 13-án hangzott el Churchill híres beszéde

A második világháborúban VI. György a jelöltek közül Winston Churchillt találta a legalkalmasabbnak a nehéz időkben a miniszterelnöki bársonyszékbe, így őt kérte fel a nemzeti egységkormány megalakítására. Churchill hivatalba lépése után nem sokkal, 1940-ben mondta el híres beszédét az angol parlamentben, amit így kezdett:

Nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket.

Május 13-án hangzott el Churchill híres beszéde is Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Magyarország királynője is ezen a napon született

Mária Terézia (II. Mária) 1717. május 13-án született. A német-római császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő, 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között a német-római császárné is volt. Trónján fia, II. József követte.

Három helyen lesz véradás Budapesten

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–17.30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

12.00–19.00 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban (1039 Budapest, Csobánka tér 5.)

Borult, esős időnk lesz hétfőn

Legalábbis a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Úgy fest hétfőn is marad az erősen felhős, borongós idő, és többfelé valószínű zápor, zivatar. 19–21 fok köré csökken a hőmérséklet.