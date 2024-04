Minden, amit a városi komposztálásról tudni kell!

"A város sűrűjében nehéz belekezdeni a kertes házaknál már egyre inkább gyakorlattá váló komposztálásba. Ha szíveden viseled a nálad keletkező konyhai szerves hulladék sorsát, érdekel annak fenntartható újrahasznosítása, netán tennél a klímaváltozás enyhítéséért, gyere el hiánypótló előadásunkra, szívesen látunk a Kisdiófa Közösségi Kertben.

Meghívott előadónk Merza Péter, a @Humusz Szövetség alelnöke és egyben oktatási programvezetője.

Az itt megszerzett tudást ezt követően a gyakorlatban is alkalmazhatod otthon, társasházban, vagy akár lakossági/közösségi komposzt gyűjtőknél!

Ha esetleg nem vagy kertközösség tagja, ismerjétek meg a Kisdiófa Közösségi Kert lakossági, nyilvános komposzt fogadó óráinak nyitvatartási idejét és a kapcsolódó eseményt: https://fb.me/e/yIuocL00r

Illetve egyre több helyen van már a fővárosban, és a kerületben is közösségi komposztleadó hely, keresd meg a hozzád legközelebbi leadó pontot!

Fontos, hogy helyesen gyűjtsétek, hogy átérezzétek, már akár ilyen kis lépésekkel is tehetünk környezetünkért!"

Az eseményen a részvétel nyilvános és ingyenes.

Időpont: április 29., 17.30

Helyszín: Kisdiófa Közösségi kert (Kis Diófa utca 4, Budapest 1072)