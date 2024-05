„Elől szeretnék harcolni” – nagy változással készül a Forma–1-be tartó Hideg Ádám

Hideg Ádám nyolcéves korában kezdett gokartozni, 2022-ben ezüstérmes lett az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) gokart-világbajnokságon a 12–14 évesek OKJ (Original Kart Junior) kategóriában. Magyar pilóta korábban sosem ért el ilyen kimagasló eredményt. Tehetségével sokak figyelmét felkeltette, a formaautós versenyzés világába idén lépett fel.

Hideg Ádám a Cram Motorsporttal készül a spanyol Forma–4-es idényre Fotó: Hideg Ádám média

Hideg annak érdekében, hogy minél hamarabb megszokja az új kategóriát, a télen a Jenzer Motorsporttal részt vett a Winter Series-en, ahol megismerhette a Forma–4-es autó működését. A minisorozatban volt pole pozícióban, a futamokon pedig kétszer is a dobogón végzett.

„Az első két versenyen volt mit tanulnom. Állórajtok, mezőnyben helyezkedni, biztonsági autós újraindítások. Volt, amikor az élmezőnyben voltam, máskor a sűrűjéből kellett előretörnöm. Többször pontokat tudtunk szerezni és sokat tudtam tanulni, a Winter Series-t mindenképpen pozitívan értékelem” – nyilatkozta lapunknak Hideg Ádám. A 16 éves tehetséget a jó eredményei miatt több istálló is megkereste, végül pedig úgy döntött, hogy a Cram Motorsport ajánlatát fogadja el.

„Volt április elején egy közös tesztünk, az autó beállításai és a mérnöki munka mind nagyon profinak tűnt, ami meggyőzött minket. Rendkívül nyitottak, jó velük együtt működni. Már több mint 30 éve vannak az autósportban, tudják, hogy mi kell a sikerhez.”

Az istálló az alapítása óta több versenyzőt is Forma–1-ig segített, megfordult többek között Felipe Massa, Jaime Algersuari és Pastor Maldonado is a csapatban. A magyar pilóták közül Baumgartner Zsolt is itt pallérozódott, aki 1999-ben az Formula Renault Eurocup sorozatot a harmadik helyen zárta a Crammel.

Amikor a gyárban üléspróbán voltam, akkor láttam, hogy a tulajdonosnak Massával van közös képe és ott vannak a falon olyan pilóták, mint Algersuari és Maldonado, akik eljutottak a Forma–1-ig. Ezt remek érzés volt látni.

Hideg nagyjából két hónapot töltött versenyzés nélkül, ez idő alatt sokat szimulátorozott, de az erőnléti és a kardio edzéseket is folyamatosan végezte. Ha ez pedig nem lenne elég, a 16 éves sportoló a tanulásban is helytáll, ha van ideje, akkor az év végi vizsgáira készül.

„Az első félévben be szoktam menni rendesen az iskolába, mert akkor nincsenek versenyek. A második félévtől magántanuló leszek, és a jegyeimet év végén, kombinált vizsgák keretein belül szerzem meg. Két tannyelvű iskolába járok, ami ötéves képzést jelent, most hivatalosan kilencedikes vagyok. Az angolra nagyon sok energiát fektetek, emellett spanyolt tanulok mellette.”

A spanyol F4 nyitófordulóját május 10. és 12. között rendezik a Madrid közelében lévő jaramai versenypályán. Hideg már ismeri ezt a helyszínt és korábbi tapasztalatai nyomán bízik a pozitív kezdésben.

„Két-három hete már volt egy tesztünk Jaramában, a tempónk pedig egész jónak tűnt, úgy érzem, hogy a mezőny elejében lehetünk. Még össze kell szokjak a csapattal, meg kell találni a megfelelő beállításokat, de elől szeretnék harcolni. Év végén egy top 5-ös helyezésnek már örülnék, de versenyzőként az ember mindig nyerni szeretne. Nagyon várom már az első futamot, célom, hogy lépésről lépésre fejlődjek.”