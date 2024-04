A NASA bejelentésébe mindenki beleborzongott: felvesszük a kapcsolatot az űrlényekkel?

Rengeteg embert foglalkoztat, hogy vajon létezik-e máshol is élet a Földön kívül a világűrben. Van, aki biztosra veszi, hogy léteznek földönkívüliek, de olyanok is akadnak, akik teljes mértékben elutasítják azt, hogy más bolygókon is lehetnek értelmes lények, vagy akár a miénkhez hasonló civilizációk – nos, a NASA szeretne pontot tenni vita végére.

Illusztráció / Fotó: John Raoux

A NASA bejelentette, hogy év végén, október magasságában elindul egy új, minden eddiginél izgalmasabb és hátborzongatóbb misszió, az Europa Clipper, aminek az lesz a célja, hogy:

megvizsgálja a Jupiter rejtélyes holdját, az Európát, és közben információkat gyűjtsön arról, hogy vajon léteznek-e földönkívüliek a Tejútrendszerben.

A tervek szerint az októberi indulás után 2030 áprilisában fog célba érni az Europa Clipper, és utána kezdi majd el azt a munkát, ami akár mindent megváltoztathat, hiszen ha olyan adatokat sikerül rögzíteni, amik alapján kiderül, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, akkor tényleg mindenkinek át kell gondolnia a dolgokat.

A NASA hermetikusan elzárta a külvilágtól a műszereket, amiket a missziónál fognak használni a szakértők, akik minden bizonnyal már izgatottan várják a vizsgálatokat, eredményeket.