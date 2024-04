„A cikkből tudtam meg, hogy engem köröz az egész ország” – előkerült Balázs, aki véletlenül 84 ezret fizetett egy 4 ezres ebédért

Az éttermekben a déli órákban van a legnagyobb hajtás, így hibázni is ekkor a legkönnyebb. Így járt Péter is, aki véletlenül 4 ezer forint helyett 84 ezer forintot ütött be a bankkártya terminálba, amit sem ő, sem szép kártyával fizető vendége nem vett észre. Péter még aznap este felfedezte a hibát és azonnal keresni kezdte vendégét a Facebookon, akit egy hatalmas adag ebédre is meghívott, ám a keresés nem vezetett eredményre. Másnap reggel Péter azonnal a könyvelőjéhez rohant, hogy visszautalják számára a kártyájáról tévesen leemelt összeget.

Balázs a Ripost cikkében szúrta ki, hogy egy ország keresi, mellette jobbra Péter Fotó: olvasói

Péter vendége a körülötte zajló felhajtásról semmit sem sejtett, egészen addig, míg a Ripost oldalán meg nem jelent egy cikk, melyben Péter a vendégét kereste.

A keresőben láttam meg a Ripost cikkét, ami kíváncsivá tett, hiszen Péter tésztázója nagy kedvencem

— kezd bele a történetbe a véletlenül megrövidített törzsvendég, akiben a Ripost cikkét olvasva összeállt a kirakós.

A történet rám illett, majd mikor megláttam a nevem, összeállt a kép. A cikkükből tudtam meg, hogy engem köröz az egész ország

— meséli nevetve Balázs, aki azonnal igazolta elméletét a szép kártya applikációján keresztül, majd felvette a kapcsolatot Péterrel, akivel le is szervezték a találkozót. Balázs eddig is rajongója volt Péter tésztázójának, ám ezúttal még jobb szájízzel fog betérni az étterembe, ahol nemcsak családja, hanem cégének munkatársai is előszeretettel ebédelnek. Balázs roppant pozitív ember, aki az emberekről csak jót feltételez, ám számára is csodálatos megerősítés volt Péter becsületessége.

Ez az ebéd grátisz volt, ugyanis Péter mind a 84 ezer forintot visszautalta a számlámra

— mondja Balázs, aki kárpótlásul még a kislányának is vitt haza a fejedelmi ételből. Péter nagyon hálás, hogy cikkünk segített megtalálni Balázst, hiszen így most tiszta a lelkiismerete.

Nagyon örülök, hogy a Ripostnak hála végre megtaláltuk Balázst

— fogalmaz Péter, aki azt is hozzátette, a jövőben mindig leellenőrzi majd a terminálba beütött összeget.