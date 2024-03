Park és kutyafuttató 70 millióért: a helyiek nem akarják, de Baranyi csak azért is keresztülnyomja

„Semmibe vették a lakók egyhangú döntését és kérését, akik nem akarnak kutyafuttatót és parkot, főleg nem akarják, hogy elvegyék ezek miatt a parkolóhelyeket. Mégis minden egyeztetés nélkül a napokban felvonultak és szétvertek mindent” – panaszolta Kállay Miklós ferencvárosi lakó, akit az háborított fel a legjobban, hogy a Baranyi Krisztina vezette önkormányzat úgy kezdett bele a Haller park szomszédságában lévő beruházásba, hogy a helyieknek már esélyük sem legyen azt megakadályozni.

A Nagyvárad térhez közeli területet váratlanul feltúrták Fotó: Facebook

Baranyi Krisztina polgármester úgy „zöldít”, hogy nem veszi figyelembe a helyi lakosság igényeit. Legalábbis ez derül ki abból a területfejlesztésből, amelyet erőnek erejével végigvisz a baloldalhoz köthető politikus. Az eredetileg parkolóként működő területen ugyanis úgy létesít parkot és kutyafuttatót, hogy a helyiek már a 2022-ben tartott fórumon világos elmondták az önkormányzatnak: nem akarják, hogy megszűnjön a parkoló.

Gyurákovics Andreát felháborítja, hogy a polgármester szembemegy a lakossági akarattal Fotó: Facebook

Gyurákovics Andrea szerint a környéken több felújított park is van, ezért teljesen felesleges elvenni a parkolót a lakosságtól, hiszen eleve nehéz várakozóhelyet találni a kerületben.

A városvezetés a lakókra erőlteti akaratát, szembemegy a helyiek igényeivel, miközben éppen azok érdekeit kellene képviselnie. Ráadásul a helyszíntől pár méterre van egy játszótér, kétszáz méterre itt van a Haller park, az Üllői út másik felén ott van az Orczy park, és körülbelül négyszáz méterre a Kerekerdő park is. Erre a kis területre parkolóként lett volna szüksége a kerületieknek. Sokkal fontosabb lett volna, ha azt a 70 millió forintot a már meglévő zöldterület karbantartásra fordítják, hiszen nincs gondozva a környék. Vagy a már említett játszóteret is érdemes lenne tovább fejleszteni

– mondta videójában a IX. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, aki szerint felelőtlen és átgondolatlan pénzköltés folyik Ferencvárosban.

Gyurákovics Andrea videóját itt nézheti meg:

Baranyit politikai szövetségesei is diktátorként aposztrofálják

Nemcsak a lakosság akaratával megy szembe Baranyi, hanem politikai szövetségeseit is elnyomja. Ferencvárosban hónapok óta áll a bál a polgármester körül, aki mind a baloldali, mind a jobboldali képviselők szerint egyfajta diktátorként irányítaná a kerületet. Ha nem az általa elképzelt irányba dőlne el egy szavazás a testületi üléseken, akkor gyakran megfenyegeti baloldali szövetségeseit. A független polgármester rendszeresen élt a nyomásgyakorlás eszközeivel, többször hangot adott szavazások előtt annak, hogy a balliberális képviselők gondolják meg, hogy számára elfogadható módon szavazzanak. Sőt, Árva Péter helyi párbeszédes politikus szerint a képviselőket indító pártoknál lobbizott azért, hogy utasítsák a ferencvárosi baloldali honatyákat a számára kedvező szavazásra. „Vannak olyan baloldali pártok, amelyekhez valószínű előzetesen »elmegy« Baranyi Krisztina azzal, hogy a képviselőiknek az ő előterjesztését meg kell szavazniuk akkor is, ha nem értenek egyet azok tartalmával” – jegyezte meg kommentjében Árva. Baranyi év elején a Pirkadat című műsorban meg is fenyegette az összefogás képviselőit, e szerint a választások után sokkal jobb koalíciót fog összeállítani.