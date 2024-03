Teljes a káosz Ferencvárosban: végleg összeugrott Baranyi Krisztina és a baloldal

Az, hogy a baloldal felismerte a két épület kiürítésének fontosságát, még csak fél siker. A korábbi években ugyanis a városvezetés a határozatok több mint 50 százalékát nem valósította meg, teljes a káosz Ferencvárosban. Kérdés tehát az is, hogy a jelenlegi döntést Baranyiék végrehajtják-e, vagy ez is csak a fióknak készült. Figyelemmel fogjuk kísérni a bérlők új lakáshoz jutását, hogy végre emberi körülmények között élhessenek. Folytatjuk a küzdelmet a többi ház lakóiért is, addig folytatjuk ezt a típusú munkát, amíg teljes egészében be nem fejeződik a városrehabilitáció Ferencvárosban.