Jó hír az autósoknak: így változik holnaptól az üzemanyag ára

A héten ismét változik a gázolaj nagykereskedelmi ára: kedden bruttó 3 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája - írja a Holtankoljak.hu.

Így változik kedden az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)