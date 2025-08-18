Jó hír az autósoknak: így változik holnaptól az üzemanyag ára

Mutatjuk a részleteket!
A héten ismét változik a gázolaj nagykereskedelmi ára: kedden bruttó 3 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája - írja a Holtankoljak.hu.
2025.08.18-án tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 587 Ft/liter
Gázolaj: 590 Ft/liter
