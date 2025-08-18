RETRO RÁDIÓ

Jó hír az autósoknak: így változik holnaptól az üzemanyag ára

Mutatjuk a részleteket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.18. 12:51
A héten ismét változik a gázolaj nagykereskedelmi ára: kedden bruttó 3 forinttal csökken, míg a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája - írja a Holtankoljak.hu.

Így változik kedden az üzemanyag ára / Fotó: Sipeki Péter / Kelet-Magyarország (Képünk illusztráció)

2025.08.18-án tehát még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter 

 

 

