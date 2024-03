Meghalt két nyugdíjas, miután a kórházban ettek egy szendvicset

Megrázó hírek érkeztek Angliából. A 84 éves Enid Heap, és az 57 éves Beverley Sowah ugyanis életét veszítette a manchesteri Royal Infirmary Kórházban, miután mindketten vizsgálataik miatt feküdtek be az intézménybe. Halálukat az okozta, hogy mindketten elfogyasztottak egy-egy majonézes, csirkés szendvicset, amelyek Listeriaval voltak fertőzöttek. A hölgyek egymás után egy héttel hunytak el a most lezáródott vizsgálat szerint.

Nem az orvosok hibáztak, amikor elhunyt a két nyugdíjas nő /Fotó: Pixabay

A fájdalmas incidensek még 2019 áprilisában történtek. Sowah asszony a mellrákja miatt feküdt be a kórházba, ahol első napján evett a fertőzött ételből, két nappal később belehalt a fertőzésbe. Heap asszony pedig néhány nappal később május hatodikán veszítette életét, szintén a fertőzés szövődményei miatt.

A Metro magazin számolt be a most márciusban lezáródott vizsgálat eredményéről, amely megállapította, hogy nem a kórház hibázott, hanem a szendvicseket beszállító külsős cég. Kiderült az is a tragédiák árnyékában, hogy a 70 különböző intézménynek is szállító cég napi 40 ezer szendvicset készített abban az időszakban, és több helyen is Listeriaval fertőzött ételeket fedeztek fel.

Azóta fel is számolták a szendvics készítő céget, és a hozzávaló húsokat készítő társaságot is.

A lapnak Zak Golombeck a manchesteri halottkém nyilatkozott az eredményről: