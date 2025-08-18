Sokkoló: Fehér bálna kóstolt bele a merülőkbe egy ócenárium medencéjében, a látogatók halálra rémültek

Filmre vettek egy hátborzongató jelenetet, amelyben egy fehér bálna megtámadja az ócenárium dolgozóit. Az internetet bjáró felvétel, amelyen a bálna két merülőt próbál megharapni a Chendu Haichang Ócenáriumban, Sichuanban, Kínában. augusztus 14-én került napvilágra.

A látogatók sikítottak és kiabáltak, ahogy a bálna hirtelen megtámadta a dolgozókat. Fotó: YouTube

Látszik, ahogy a bálna megközelíti a nőt, aki az ócenáriumban dolgozik, és megharapja a lábát. A hölgy próbál felfelé úszni, minél távolabb a fenyegető lénytől. Pillanatokkal később az állat már a férfi merülőbe kóstolt bele, akinél egy kamera is volt.

A bálnának sikerült megharapnia a férfi uszonyát, és pár pillanati nem is engedte el. A videón látszik, hogy még egyszer megpróbálta megharapni a férfit, mielőtt elúszott volna.

A két dolgozónak sikerült sérülések nélkül megúsznia az esetet.

Az ijesztő történések alatt az ócenárium látogatói, akik a medence üvege mögül nézték végig a jeleneteket, végig kiabáltak és sikoltoztak, miközben figyelték, hogy a merülők próbálnak kiszabadulni a bálna fenyegető harapásaiból.

Ez azonban nem az első eset, hogy hasonló történt. Szintén Kínában, áprilisban egy nő vízalatti fotózáson vett részt két fehér bálnával, amelyekből az egyik megtámadta őt. Abban a videóban a bálna bekapta a nő fejét és leszedte róla parókáját. A nőnek sikerült elmenekülnie és sérülések nélkül kiért a szárazföldre.

A fehér bálnák köztudottan szociális lények, akik "nagyon kíváncsiak az emberekre" és nagyon intelligensek. Ennek ellenére volt pár eset, amikor agresszív viselkedés közben kapták lencsevégre. Ilyen eset akkor történhet, ha provokálják, vagy fenyegetve érzik magukat - írja a People.