Kitálal egy budapesti buszsofőr: "járatritkítás minden évben van, de úgy oldják meg, hogy ne derüljön ki"

Egy érthető okokból neve elhallgatását kérő budapesti buszsofőrnél betelt a pohár, ezért kitálalt. Elmondta, hogyan érinti őket Karácsonyék közlekedésszervezése, a gerikarós-biciklisávos káosz, az "elsőajtózás" és azt, hogy miért nincs elegendő buszsofőr az immár magyar viszonylatban elég magasnak tekinthető fizetések ellenére sem. Az interjú bepillantást nyújt a fővárosi közlekedéssszervezési káoszba, ahol a buszsofőrök a nyomás alatt is próbálnak állva maradni.

A sofőr részletesen beszámolt az állapotokról. Fotó: Fügedi Richárd

,,Járatritkítás minden évben van!"

A legutóbbi idők nagy port kavart eseményeivel kezdjük a beszélgetést, ami az egy hét alatt megbukott nagy járatritkítás kérdése - aminek a kapcsán a BKK-vezér "vágásérett pulykának" nevezte a Budapesten közlekedőket, nagy felháborodást kiváltva ezzel - és még mindig a helyén van...

A buszsofőr rutinosan rávágja, hogy járatritkítás minden évben van, de úgy oldják meg, hogy az ne derüljön ki. Nem jelentik be, csak gyorsan lecserélik a menetrendet, a járatok ritkábban járnak, és ha minden jól megy, az utasok nem is nagyon tudják, miért kell már megint többet várni a buszra. Most azért volt botrány, mert a szokásosnál több járatot ritkítottak, és még be is jelentették...

Hogyha megnézed a táblán lévő dátumokat, hogy mikortól meddig érvényes, minden évben van menetrend-ritkítás.

Az elsőajtózás is hamar szóba kerül. A sofőr azt mondja, hogy ez nagyon jó, ő támogatja, ha ezt akarják, hát legyen, de az, ahogy ezt is megvalósították, kész rémálom.

Rakjon föl kalauzokat, mint ahogy régen is volt, és ellenőrizzék ők a bérleteket. De ezt nem csinálják, mert nincs rá pénz.

Majd hozzáteszi, hogy pénz a BKK-nál, BKV-nál arra van, amire akarnak - százmilliós jutalmakra a vezetőknek azért jut a cég büdzséjéből... A sofőrök sem hülyék, ha azt látják, hogy megy a sírás, hogy nincs pénz, másnap meg százmilliós jutalmakat osztogatnak, akkor látszik, hogy lenne pénz, csak mindenkinek más a fontos.

Majd rátér az elsőajtózás másik problémájára.

Első ajtós felszállás, nagyon jó dolog, támogatom, sőt legyen, de ne csesszenek ki velünk. Tehát hogyha azt mondja, hogy elsőajtózunk, akkor számoljon a plusz menetidővel. Nem lehet, hogy ugyanannyi a menetidő, mintha nem is elsőajtóznék. Egy kicsit átgondolatlan az egész, meg kapkodva van kitalálva.

Elsőajtózás egyre több járaton. Fotó: BKK

"Gerikarók" és összevissza biciklisávok

A kapkodva és szakmaiatlanul megvalósított biciklis karók és biciklisávok is nagy problémát okoznak a sofőröknek. Azt érti, hogy Karácsony Gergely nem szereti az autósokat, de a teljesen átgondolatlan, összevissza sárga felfestések és gerikarók a tömegközlekedésnek, főleg persze a buszoknak óriási gondokat okoznak.

Két évvel ezelőtt az X busztársaságot úgy érintette, hogy felfestették a biciklis utat, hogy konkrétan a buszsofőrök megmondták: nem tudnak kimenni, mert folyamatosan biciklis úton kellene hajtaniuk, ami ugyebár nem szaggatott vonalnál a KRESZ előírásoknak nem megfelelő.

De szerinte a legtöbb helyen, például az Árpád fejedelem útjára felfestett biciklisutak kifejezetten életveszélyesek még a bringásoknak is. A pollerek vagy gerikarók pedig annyira leszűkítik több helyen az utat, hogy a buszok nem férnek el.

Az autók közé vezetett veszélyes biciklisávok az Árpád fejedelem útján. Fotó: Fügedi Richárd

Tehát amikor minket elküldenek egy metrópótlásra, mondok neked valamit, a Deák tértől az Árpád hídig kell a 3-as metrót pótolni. Nekünk konkrétan olyan szűk helyen kell manővereznünk a Lehel csarnoknál a kanyarban, hogy ha ezt valaki leméri centivel, hogy hány centis a sáv, és megnézi a KRESZ előírásait, az lehet, hogy egy kicsit el fog csodálkozni, mert nekünk a karókat kellene letarolni

- majd hozzátette, hogy szilveszterkor a saját szemével látta, hogy a mentősök és tűzoltók, akik életeket menteni siettek, ők is letarolták az útjukban lévő karókat - és nem azért, mert felelőtlenek a sofőrök, hanem mert egyszerűen nem férnek el.

Polleres útszűkítés a Magdolna negyedben. Itt is panaszkodtak a sofőrök, hogy nem férnek el. Fotó: Fügedi Richárd

Karácsonyék hülyének nézik a sofőröket

A sofőr azt is felháborítónak tartja, hogy Karácsony sok milliót költ tanácsadókra, miközben az egész városban akkora a káosz, amekkorát még soha nem tapasztalt. Véleménye szerint egy ilyen ember nemhogy főpolgármesternek nem való, de még vezető pozícióba sem lenne szabad rakni egy cég élére. Azt pedig felháborítónak tartja, hogy pluszmunkákat raknak a buszsofőrök nyakába például az elsőajtózással, de kalauzokat nem alkalmaznak, arra hivatkozva, hogy nincs pénz.

Egyik nap azt nyilatkozom, hogy nincs pénze a fővárosnak a közlekedés fejlesztésére. A következő nap meg kiderül, hogy kiosztottak nem tudom hány százmilliót, azért ne vicceljünk már egymással. Most tényleg hülyének nézik az embereket? Ez a vicc kategória. Konkrétan mindenki arra vár, hogy főpolgármester-váltás legyen, és akkor talán jobb lesz a buszsofőröknek.

Karácsonyék hülyének nézik a buszsofőröket. Fotó: Karácsony Fb.

Üldözik a buszsofőröket

Végül azt is elmondta a buszsofőr, hogy miért nincs elég kollégája, miért látunk minden busz hátulján komoly fizetéssel csábító sofőri állásajánlatot. Mint kiderült, a sofőrök élete sem könnyű, olyan embertelen rendszert alakítottak ki, amit sokan otthagynak, mert nem bírják a nyomást.

Nem egyszer, nem kétszer volt, mint a Batthyány téren, mint az Árpád-hídnál, hogy a templomtól az irodista hölgy, akit kiküldenek a BKK-tól, lekamerázza, hogy te mit csinálsz. Tehát hogyha én dohányzok, és a busz mellett dohányzok az úton, akkor megbüntet. Hogyha kinyitom az ajtót és lent vagyok, mert beszélgetek vagy telefonálok, fölmegyek, és nem ellenőrzöm végig a jegyeket, meg a bérleteket, akkor engem megbüntetnek. És ez ott kezdődik, hogy 100 óra. Tehát 100 óra a megvonás, az a felszíni vonalpótlék megvonása. Ez így kezdődik.