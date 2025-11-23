Kegyetlen rém tartja rettegésben a budapesti ház lakóit - ezt teszi, amikor nem látják

Hetek óta okoz fejfájást egy ismeretlen elkövető az egyik, Király utcai társasház lakóinak. Az illető több alkalommal is szisztematikusan valamennyi postaláda névcímkéjét eltávolította, aztán emelt is a téten, és már fel is feszítette levélgyűjtőket.

Egyetlen postaláda sem maradt érintetlen / Fotó: Olvasói

Nagy Szilvia ügyvéd, a társasház közös képviselője a Metropolnak elmondta: a probléma nem csupán anyagi nehézséggel jár. A táblák cseréjének és a ládák javításának is van némi költségvonzata, de még nagyobb problémát okoz, hogy a lakók, és a házban működő cégek, illetve ügyvédi irodák nem kapják meg a küldeményeket.

A helyzet teljesen kezelhetetlen

– mondta a Metropolnak Nagy Szilvia. A lakóknak csak elképzelésük lehet, hogy ki áll a jelenség mögött.

A lakók szerint a tettes nem érdemel bocsánatot / Fotó: Olvasói

Él valaki a társasházban, akinek mentális problémái lehetnek, de hogy tényleg ő-e a rejtélyes feszegető, egyelőre nem tudjuk

– gondolkodott az egyik tulajdonos. A közös képviselő más magyarázatot tart valószínűnek:

Köztudott, hogy a Magyar Posta szabályzata szerint nem lehet úgy a leveleket kézbesíteni, ha a postaládákon nincsenek a tulajdonosok nevei feltüntetve. Hogy kinek áll érdekében, hogy ne jussanak el hozzá a küldemények? Például annak, aki nem szeretne hivatalos levelet kapni a rendőrségtől, a bíróságtól, vagy akár a büntetés-végrehajtástól

– gondolkodott hangosan a közös képviselő.

Egyelőre egy postaláda sincs biztonságban

A közös képviselet feljelentést tett a 2025. november 10-én kezdődött eseménysorozattal összefüggésben rongálás és egyéb bűncselekmények miatt. Az egyenruhások rongálás vagy garázdaság miatt nyomozhatnak.