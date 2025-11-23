RETRO RÁDIÓ

Kegyetlen rém tartja rettegésben a budapesti ház lakóit - ezt teszi, amikor nem látják

Rejtélyes gonosztevő feszegeti rendszeresen egy budapesti társasház levélszekrényeit. A budapesti, Király utcai épület lakói már rendőrségi feljelentést is tettek. Egyelőre egy postaláda sincs biztonságban.

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2025.11.23. 07:00
Hetek óta okoz fejfájást egy ismeretlen elkövető az egyik, Király utcai társasház lakóinak. Az illető több alkalommal is szisztematikusan valamennyi postaláda névcímkéjét eltávolította, aztán emelt is a téten, és már fel is feszítette levélgyűjtőket.

Egyetlen postaláda sem maradt érintetlen /  Fotó: Olvasói

Nagy Szilvia ügyvéd, a társasház közös képviselője a Metropolnak elmondta: a probléma nem csupán anyagi nehézséggel jár. A táblák cseréjének és a ládák javításának is van némi költségvonzata, de még nagyobb problémát okoz, hogy a lakók, és a házban működő cégek, illetve ügyvédi irodák nem kapják meg a küldeményeket.

A helyzet teljesen kezelhetetlen

 – mondta a Metropolnak Nagy Szilvia. A lakóknak csak elképzelésük lehet, hogy ki áll a jelenség mögött.

A lakók szerint a tettes nem érdemel bocsánatot / Fotó: Olvasói

Él valaki a társasházban, akinek mentális problémái lehetnek, de hogy tényleg ő-e a rejtélyes feszegető, egyelőre nem tudjuk

 – gondolkodott az egyik tulajdonos. A közös képviselő más magyarázatot tart valószínűnek:

Köztudott, hogy a Magyar Posta szabályzata szerint nem lehet úgy a leveleket kézbesíteni, ha a postaládákon nincsenek a tulajdonosok nevei feltüntetve. Hogy kinek áll érdekében, hogy ne jussanak el hozzá a küldemények? Például annak, aki nem szeretne hivatalos levelet kapni a rendőrségtől, a bíróságtól, vagy akár a büntetés-végrehajtástól

 – gondolkodott hangosan a közös képviselő.

 

Egyelőre egy postaláda sincs biztonságban

A közös képviselet feljelentést tett a 2025. november 10-én kezdődött eseménysorozattal összefüggésben rongálás és egyéb bűncselekmények miatt. Az egyenruhások rongálás vagy garázdaság miatt nyomozhatnak.

 

