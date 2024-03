„Vissza is kérdezett az ügyintéző, hogy ez biztos?” – Ilyen különleges esküvő csak ritkán van, Nikiék bevállalták

Niki és Máté ékes példái annak, hogy ha egy pár nagyon szerelmes, akkor bizony nem tudnak várni az esküvővel. Máté 2020 januárjában kérte meg Niki kezét, az esküvővel azonban nem akartak tavaszig vagy nyárig várni. Arra azonban nem gondoltak ők sem, hogy a helyszín, amit kinéztek csak egyetlen nap lesz teljesen szabad: ez pedig február 29., amiből négy év múlva lesz csak még egy.

Az esküvő mindenképpen különleges nap, pláne, ha február 29-én tartjuk Fotó: Pexels (illusztráció)

„Mondtam a férjemnek, hogy mekkora poén lenne...”

Annyira vártuk, hogy összeházasodjunk, hogy minél korábban szerettük volna megtartani, legalább a polgárit. Mivel Balatonedericsről ismerjük egymást, mindenképpen ott szerettünk volna házasodni vagy a környéken. Így lett Keszthely, ahol nem volt hely csak február 29-re vagy utána

– nyilatkozta a Metropolnak Niki, aki úgy emlékszik, hogy arra a napra nem is volt senki beírva, aki házasodni akart volna.

„Emlékszem mondta is az ügyintéző hölgy, hogy ez biztos? Mondtam a férjemnek mekkora poén lenne ha csak négyévente lenne évfordulónk és ő is rábólintott" – tette hozzá a feleség, aki hivatalosan idén ünnepelte férjével az első évfordulójukat, de természetesen ők is találtak rá módot, hogy minden évben megemlékezzenek életük nagy napjáról.

Február 28-án meg szoktuk jegyezni, hogy holnap lenne, de mivel a lagzink augusztusban volt, azt szoktuk évfordulóként tartani és ilyenkor elmegyünk kettesben pihenni

– hangsúlyozta Niki, aki így elmondhatja magáról, hogy egy igazán egyedi és különleges esküvője volt.

Niki és Máté nem bánja a különleges dátumot, találtak rá módot, hogy megünnepeljék minden évben Fotó: Olvasói fotó

Nem csak házasodni, születni is különleges február 29-én

A február 29-e különleges nap, hiszen négyévente csak egy van belőle. Sokakban megfogalmazódik a kérdés: mi van, ha valaki aznap született? Tóth Tamás 1992. február 29-én született és állítja, azért van szerencséje az életben, mert misztikus megérzésekkel és képességekkel ruházta őt fel ez a dátum.

„Elmentem egy jósnőhöz, mert úgy éreztem, hogy misztikus képességeim vannak, megérzem, mit kell tennem és mindig sikerem volt mindenben. Ő mondta el, hogy ez azért van, mert szökőévben, február 29-én születtem. Addig nem is gondoltam erre, de rávilágított, hogy különleges energiák vannak ezen a napon és az ekkor születetteket a természet misztikus erővel ruházza fel" – mesélte korábban Tamás a Metropolnak. Legyen szó tehát esküvőről vagy születésnapról, február 29-e mindenféleképpen különleges napnak számít a naptárban.