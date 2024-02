Lélegzetelállító fotó: ilyen gyönyörű menyasszony volt Gelencsér Timi

Mi lesz a babonával? Menyasszonyi ruhában mutatkozott Gelencsér Timi. Megállapodik az influenszer? Ilyen komoly a kapcsolata dúsgazdag szerelmével?

Gelencsér Timi már két éve együtt van párjával Fotó: Metropol

Gelencsér Timi az esküvőjét tervezi?

Feltehetően arról van szó, hogy egy különleges fotózáson vett részt a népszerű influenszer, műsorvezető, de nem kizárt, hogy Timi már a saját menyasszonyi ruháját is tervezgeti titokban. Kapcsolata ugyanis nagyon komolyra fordult sikeres üzletember párjával.

Gelencsér Timi fontos mérföldköveken esett át az elmúlt időszakban. Év végén töltötte be a harmincadik életévét:

„Néha nagyon nehéz ez az élet nevű játék és a legfontosabb, hogy olyan emberek legyenek körülöttünk, akik szeretettel támogatják és segítik az utunkat! Hálás vagyok értetek! Jöhet a kövi 30 év!” – fogalmazott akkor közösségi oldalán az Exatlon sztárja.

Sikeres üzletember szereti

A kerek születésnapot nem szingliként ünnepelte: több mint egy éve alkot egy párt az FC Hatvan korábbi játékosával, Simon Mátyással, aki mára sikeres üzletember: családja gyümölcstermesztéssel és -feldolgozással foglalkozik közel harminc éve. A mutatós páros már össze is költözött és közösen örökbe fogadtak egy cuki kutyust is. Sokak szerint a következő nagy lépés már az esküvő, amire a jelek szerint Timi már hangolódik is...

Azt azonban korábban leszögezte: bár párjával lassan már két éve együtt vannak, most költöztek össze, de egyelőre nem terveznek gyermekvállalást, mert nagy felelősségnek tartja az, és most inkább arra fókuszálna, hogy létrehozzon egy saját vállalkozást.

A sikeres üzletember minden jóval elhalmozza Timit, aki egy gyönyörű, drága virágcsokorról mutatott fotót, amit feltehetően párjától kapott.