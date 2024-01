Gelencsér Tímea megmutatta ritkán látható párját, különleges fotón pózolnak

Gelencsér Tímeát rengeteg helyről ismerheti a közönség, hiszen 2016-ban megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt, utána pedig olyan sikerműsorokban tűnt fel, mint például a Ninja Warrior, Exatlon Hungary vagy a Dancing with the Stars – utóbbit sikerült is megnyernie táncpartnerével, Hegyes Bertalannal.

Gelencsér Tímea / Fotó: Knap Zoltán

Gelencsér Timi magánéletéről csak keveset lehet tudni, de annyi biztos, hogy még 2022-ben összejött az ismert üzletemberrel és korábbi focistával, Simon Mátyással, akivel nagyon boldogok együtt, nemrég például Ausztriába mentek, hogy kiélvezzék a havas tájakat – közben pedig nem akármilyen fotó készült róluk.

A képen az látható, ahogy gyönyörű, havas hegyek előtt pózol Simon Mátyás, miközben Gelencsér Tímea hátulról csimpaszkodik rá, és mindketten nagyon mosolyognak.

Annyira sokat nevettünk, amíg elkészült ez a kép.😄🙈Imádtuk ezt az utazást, még ha ki is jött közöttünk az első ellentét…🤪 Ugye szerintetek is jobb a snowboard?!

– írta a csinos híresség, aki az ellentét alatt arra gondolt, hogy ő a snowboardozást preferálja, míg szerelme a síelést.

A követők szerint olyan tökéletes a róluk készült fotó, mintha egy poszter lenne. Ez is bizonyítja, hogy nagyon szépen összeillenek, csak úgy ragyognak a boldogságtól – itt lehet megtekinteni a képet: