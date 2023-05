Gelencsér Tímea csak úgy ragyog a boldogságtól - Fotó!

Gelencsér Tímea mindig is ügyelt a magánéletére, igaz sokat mutat az életéből a követőknek, de a szerelmi életét mindig is nagyon gondosan kezelte. Ezért, amikor ország-világ előtt leleplezte kedvesét az nagy szenzációnak számított, amiről az Instagram-oldalán számolt be.

A TV2 sztárja akkori posztjában így fogalmazott:

Régóta vágytam rá, hogy megoszthassak Veletek egy ilyen fotót! Sosem éltem kifele a magánéletem, és ezentúl sem tervezem, viszont szeretném, ha tudnátok, hogy lassan egy éve boldog párkapcsolatban élek. Mivel most már szeretnénk kettesben is elmenni egy-egy rendezvényre, elkerülhetetlen lenne a további inkognitó. Köszönöm a barátaimnak, akik segítettek ezt ilyen hosszú időn keresztül titokban tartani, hogy ez az időszak tényleg csak kettőnkről szóljon! Örömmel osztom meg veletek ezt a hírt, és remélem, velünk együtt örültök Ti is

– írt a szerelmes fotóhoz a Dancing with the Stars műsorvezetője. Timi a párjáról egyelőre nem osztott meg több információt, most azonban egy újabb bejegyzést tett közzé, amin épp szerelmével pózol. A fotón látszik, hogy a fiatalok nagyon odavannak egymásért, és sugárzik belőlük a boldogság.