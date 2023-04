Gelencsér Tímea egy évig titkolta szerelmét, most azonban megmutatta párját – fotó

Aki egy kicsit is ismeri Gelencsér Tímeát, az jól tudja, hogy bár viszonylag a nyilvánosság előtt él, mindig ügyelt rá, hogy megóvja magánéletét. Éppen ezért is nagy dolog, hogy most ország-világ előtt leplezte le kedvesét, akivel az Instagram-oldalán osztott meg egy közös képet.

A gyönyörű műsorvezetőre egy éve talált rá ismét a szerelem Fotó: Nagy Zoltán

Eddig, ha párkapcsolatról kérdezték a gyönyörű tévést, akkor mindig igyekezett kitérő választ adni, most azonban megtörte a csendet.

Régóta vágytam rá, hogy megoszthassak Veletek egy ilyen fotót! Sosem éltem kifele a magánéletem és ezentúl sem tervezem, viszont szeretném ha tudnátok, hogy lassan egy éve boldog párkapcsolatban élek. Mivel mostmár szeretnénk kettesben is elmenni egy-egy rendezvényre, elkerülhetetlen lenne a további inkognitó. Köszönöm a barátaimnak, akik segítettek ezt ilyen hosszú időn keresztül titokban tartani, hogy ez az időszak tényleg csak kettőnkről szóljon! Örömmel osztom meg veletek ezt a hírt és remélem velünk együtt örültök Ti is

– írt a szerelmes fotóhoz a Dancing with the Stars műsorvezetője. Timi a párjáról egyelőre nem osztott meg több információt.