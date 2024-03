Itt a bizonyíték: misztikus képessége van annak, aki február 29-én született

A február 29-e különleges nap, hiszen négyévente csak egy van belőle. Sokakban megfogalmazódik a kérdés: mi van, ha valaki aznap született, vagy épp életének egy meghatározó eseménye épp aznap történt? Tóth Tamás 1992. február 29-én született és állítja, azért van szerencséje az életben, mert misztikus megérzésekkel és képességekkel ruházta őt fel ez a dátum.

Tamás úgy érzi, azért ilyen szerencsés, mert február 29-én született (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

„Mindig minden sikerül, jó megérzéseim vannak”

Tóth Tamás mindig is érezte, különleges, ám sokáig nem tudta, hogy miért. Jó intuíciói, megérzései vannak, gyakran nyert így szerencsejátékokon is és rendszeresen tapasztalta, hogy mindig, minden elsőre összejön neki. Végül egy jósnő adott magyarázatot minderre.

Elmentem hozzá, mert úgy éreztem, hogy misztikus képességeim vannak, megérzem, mit kell tennem és mindig sikerem volt mindenben. Ő mondta el, hogy ez azért van, mert szökőévben, február 29-én születtem. Addig nem is gondoltam erre, de rávilágított, hogy különleges energiák vannak ezen a napon és az ekkor születetteket a természet misztikus erővel ruházza fel

– mesélte a Metropolnak Tamás. Az ő tapasztalataira erősít rá Szabó Kálmánné is, aki szintén február 29-én éátta meg a napvilágot. Az 1976-ban született asszony fogékonyabb a paranormális jelenségekre, gyakran erős megérzései vannak, amik be is következnek.

Mindig is éreztem, hogy valami másoktól eltérő is történik velem. Látok, hallok dolgokat és különleges energiák mozgását is érzem. Biztos vagyok benne, hogy azért, mert szökőévben születtem, pont február 29-én, ami egy ajándék nap az évben, így én is különleges és egyedi vagyok

– részletezte Szabó Kálmánné lapunknak.

Dorinát minden évben megünnepelték, csak mindig más napon, ha épp nem volt abban az évben február 29-e (Fotó: Biró-Sebők Dorina)

„Mikor kicsi voltam, nem értettem, hogy miért 28-án tartjuk a szülinapomat”

Biró-Sebők Dorina is azon különleges személyek táborát erősíti, aki február 29-én született. A most 24. életévét betöltő édesanya szigorúan számolva csak most ünnepelte volna a 6. születésnapját. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak négyévente ünnepelték volna, azt azonban gyerekként nehezen értette, hogy miért 28-án ünneplik őt, ha valójában 29-én született, na persze 2000-ben, ami épp szökőév volt.

„Anya mindig azt mondta nekem március 1-jén, hogy «kislányom, olyan nagyot aludtál az éjjel, hogy átaludtad a születésnapodat», én pedig sírtam, hogy miért nem keltett fel, hiszen a szülinapom volt. Erre azt felelte, hogy «szülinapodon mégsem kelthetlek fel, olyan aranyosan aludtál, ez volt az egyik ajándékom, hogy pihend ki magad». Gyerekként nagyon sértődött voltam emiatt, míg rá nem jöttem, mi is áll a háttérben” – mesélte a Metropolnak Dorina a vicces emléket, akit gyerekként két napon át ünnepeltek, február 28-án és március 1-én is.

Idősebb fejjel megértettem a dolgok miértjét, és hogy milyen különleges vagyok emiatt. Most már akkor tartjuk, amikor időnk van rá, vagy 28án, vagy 1-jén. De amikor 29-e van, akkor tuti aznap megtartjuk. Idén is így történt, tortáztunk egyet, felköszöntöttek

– tette hozzá Dorina, akinek sokan nem hiszik el a mai napig, hogyan lehet épp azon a napon születni. Bár Dorina misztikus tapasztalatokról nem számolt be, azt ő is érzi, hogy nagyon különleges az egyedi dátum miatt.