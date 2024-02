Ezeknek a csillagjegyeknek ma minden összejön, merjenek próbálkozni

2024. február 29.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön a párja, vagy egy önhöz közelálló személy a legjobb oldalát mutatja meg és ön valószínűleg csodálattal tekint fel rá. Ha így van, akkor ezt mondja el neki is! Ön nem szokott hízelegni, így öntől egy dicséret több bókkal is felér.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma a környezetében azt érezheti, hogy egyesek talán eltúloznak bizonyos problémákat és teljesen feleslegesen nagyítják fel azokat. Talán így van, de azt is tartsa szem előtt, hogy nem mindenki olyan higgadt típus, mint ön. Haragudnia rájuk ezért nem kell.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy döntéshelyzetben valószínűleg az a jó, ha megy a saját feje után. Önnek általában haladó gondolatai vannak, és bizonyos helyzetekben olyan dolgok is eszébe jutnak, mintha belelátna a jövőbe. Ma például pont ez történhet.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vannak emberek, akik úgy érzik, ők bármit megengedhetnek maguknak másokkal szemben. Ma egy ilyen emberrel lehet dolga és el kell döntenie hogy ráhagyja-e a dolgokat, vagy inkább felveszi a kesztyűt.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön olyan helyzet adódhat, amikor bizony önnek is be kell állnia a sorba, támogatva a az ön körül lévőket. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének jó ötletei és azt sem, hogy ne lenne értelme ezeket alkalmazni. A lényeg csak annyi, hogy most figyelembe kell vennie mások véleményét.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön lehet, hogy valaki a környezetében megmagyarázhatatlanul viselkedik és ön nehezen tudja követni, főleg megérteni, hogy mit miért tesz az illető. Lehet, hogy nem is érdemes törnie magát és érdemes lenne megvárnia, hogy kiderüljön, mi okozza ezt nála.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ne lepődjön meg, ha most minden simábban megy, mint az elmúlt napokban. Remek szervezőkészsége lehet és a kommunikációban is megmutatja az erősségeit. Így, ha most szervezne maga köré egy csapatot, akkor itt a megfelelő időpont.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A mai nap grátisz. Mivel szökőév van, a február nem 28, hanem 29 napos. 04:10-kor a Hold átlép a Skorpióba, ami harciasabb, szenvedélyesebb stílust hoz magával, és igazán kedvez önnek. Nyugodtan mutassa meg a határozott oldalát, sikert fog vele aratni!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma bizony ön lehet a motorja az eseményeknek, ötleteivel és munkájával támogathatja a környezetét. Ezzel a lehetőséggel élni kell, hiszen végre megvalósíthatja az elképzeléseit.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Van, hogy úgy érezzük, csak tesszük bele a munkát és az energiát valamibe, de onnan vissza szinte semmit sem kapunk. Aztán, amikor már kezdenénk feladni, egyszerre csak minden a helyére kerül és értelmet nyer. Ma pont ilyen helyzetbe kerülhet valamivel, vagy valakivel.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma valakit nagyon felbosszanthat egy ártatlan viccel. Ha az ember nagy nyomás van éppen, az általában rossz hatással van a humorérzékére is. Vegye hát figyelembe ezt is, amikor ma viccelődne valakivel, különösen, ha nem szeretne vitát, vagy sértődést.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Halak jegyében áll a Nap, a Merkúr és a Szaturnusz, és ez csodálatos hatással van önre. Most jó helyen lesz jó időben, ráadásul még az esze is vág, mint a borotva, és tud élni a kínálkozó lehetőséggel. Valamiben igazán nyertes formáját mutatja ma.