Végre újra szülinapot ünnepelhet az olimpiai bajnok magyar csillag

Híres sztárok, akik február 29-én születtek







Hivatalosan február 24-e a szökőnap, mégis 29-e van csak négyévente benne a naptárban. Kovács Katalinhoz hasonlóan Decker Ádám vízilabdázó is ezen a ritka napon született, az Eger védője most lesz 33 éves. A nemzetközi sportvilágban szétnézve Benedikt Höwedes nevét érdemes megjegyezni, a világbajnok német labdarúgó is a szökőév „áldozata”. De ugyanez igaz két kiváló kanadai jégkorongozóra, Cam Wardra és Simon Gagnéra is (mind a ketten nyertek már Stanley-kupát az NHL-ben).