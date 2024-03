Dunába ömlő fekália: ezt vizsgálják a Római - parton

"Az emberek egészségét veszélyeztető tényeket titkolt el a kerület polgárai elől Kiss László, Óbuda gyurcsányista polgármestere" – mondta a Metropolnak Gyepes Ádám. A fideszes önkormányzati képviselő tagja annak a közelmúltban létrejött bizottságnak, amely azt vizsgálja, hogy a Római-parti plázs felett rendszeresen beömlő higított szennyvízről, miért hallgatott a baloldali polgármester.

A Fővárosi Csatornázási Művektől megtudtuk, hogy közös vezeték szállítja el a szenny- és a csapadékvizek, ezért esős időben a szennyvíz záporvízzel keveredik. Nagyobb záporok esetén pedig, a többletvizet a békásmegyeri telep a Dunába szivattyúzza – Fotó: Facebook

A bizottság felállítására azért volt szükség, mert Kiss László polgármester eltitkolja az információkat az óbudaiak elől, és nem hajlandó válaszolni a képviselők által feltett kérdésekre sem. A bizottság fényt derítene a többi között arra, hogyha a Fővárosi Csatornázási Művek állításai igazak és a cég minden beengedés előtt tájékoztatta az önkormányzatot, akkor miért nem értesítették erről az adott napokat követően a strandot használókat.

A bizottságunk sorban veszi fel a kapcsolatot az információval rendelkező szervezetekkel és azok vezetőivel. Fontos, hogy minél hamarabb megtudjuk, milyen tények és adatok juthattak Kiss László, DK-s polgármester birtokába a beengedésekkel kapcsolatban, amelyeket azután elhallgatott az óbudai nyilvánosság és a Római-parton fürdőzők és sportolók elől. A bizottság nevében levelet írtunk dr. Sára Botond főispánnak is, amelyben arra kérdeztünk rá, hogy a DK polgármestere a szennylé kibocsátásokat követően közvetlenül eleget tett-e a fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi kötelezettségének, illetve a Fővárosi Kormányhivatal felé adott-e tájékoztatást arról, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a fürdőzők egészségének védelmében?

–nyilatkozta lapunknak Gyepes Ádám, fideszes önkormányzati képviselő.

A bizottság megvizsgálja a Dunába engedett hígított szennyvíz hatásait is Fotó: Metropol

Mint megírtuk, a Fővárosi Csatornázási Művek adatai szerint, a teljes nyári időszakban – 2023. június 1. és szeptember 3. között – legalább 15 alkalommal engedtek hígított szennyvizet a Dunába, Békásmegyernél, a Római-parton.

Gyepes Ádám számon kéri a DK-s polgármestert Fotó: Gyepes Ádám

Mára kiderült, hogy a szolgáltató minden alkalommal, még beengedés előtt értesítette az önkormányzat erre kijelölt szervét, a polgármester mégsem tájékoztatta egyetlen egyszer sem a közvéleményt. Kiss László a Facebookon egész nyáron arra bátorította az embereket, hogy mártózzanak meg az ürülékes habokban, ahelyett, hogy figyelmeztette volna őket a lehetséges veszélyekre. Azt pedig senki sem nézi jó szemmel, ha hülyének nézik és becsapják azok, akik a védelmükre lennének hivatottak

–hangsúlyozta az Óbuda kormánypárti politikusa. Hozzátette:"A bizottság vizsgálni fogja azt is, hogy a polgármesternek milyen szerepe volt abban, hogy a strandolók ilyen körülmények között voltak kénytelenek fürdeni az érintett időszakokban. Kiss László az ülésen ugyanis cinikusan kijelentette, hogy azzal sincs semmi gond, ha hígított szennyvíz beöntésének közvetlen közelében fürödnek a strandolók".

A budapesti „Riviéra” már csak utópia

A Római a budai vízi élet felkapott, nyüzsgő központja, közkedvelt fürdőhely volt egykor, de a víz szennyezetssége miatt, a kijelölt négy fővárosi dunai szabadstrandot 1973-ban megszüntették. A kérdés most is az, vajon valóban nincs-e baj a vízminőséggel, hiszen a szabadstrandtól mindössze nyolc utcányival feljebb, a Pünkösdfürdő utcánál ömlik a Dunába a szennyvíz. Ráadásul ott is van egy kiömlőcső, ahol nem látjuk: a víz alatt.