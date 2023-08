Óbuda: Rekordgyorsasággal gyűlnek a tiltakozó aláírások, Kiss László "csőerdejének" elbontását követelik

Ez katasztrófa! Az egész teret elrondították ezekkel a nagy, százas csövekkel. Az építésvezető azt mondta, amikor rákérdeztem, hogy a téren nagy a szél, emiatt kellenek ekkora csövek. De könyörgöm, nincs itt a lakótelepen orkánszél, sosem volt. A kisgyerekek mindig itt játszottak. Most ezek között a vascsövek között kellene futkorászniuk, amelyek nyilvánvalóan felforrósodnak, és megégeti őket. Nem is értem, ezt hogyan gondolták. Én ott voltam egy lakossági fórumon és rajtam kívül más lakók is részt vettek azon. Szerintem elegen voltunk ahhoz, hogy az önkormányzat komolyan vegye a javaslatainkat. Senkit nem gyanúsítok, de olyan szaga van az egésznek, mintha valaki havernak ez lett volna raktáron, és fel kellett használni... Alá fogom írni a tiltakozó ívet. Ez így nem maradhat