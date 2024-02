„A klinikán angol lánynak szólítják” – tízévesen nyelvvizsgát tett a leukémiával küzdő Tamara

Tamara még csak idén lesz 10 éves, de már elmondhatja magáról, hogy van egy komplex nyelvvizsgája angol nyelvből. Ő az első olyan magyar, akinek engedélyezték ilyen fiatalon a vizsgát és sikerült is neki. A Békés vármegyében élő kislány születése óta tanulja a nyelvet, édesanyja ugyanis két nyelven beszélt hozzá. Tamara már 3 évesen nyelviskolába járt, a nyelvtanulás ugyanis hobbivá vált számára. Négy és fél évesen Tamara azonban súlyos beteg lett: kiderült, hogy Acut Lymphoid Leukémiával küzd. A most negyedik osztályos kislány azonban nem adta fel a célját, és a betegséggel szembeni küzdelme mellett tovább tanulta a nyelvet, hogy most, külön engedéllyel letehesse a nyelvvizsgát.

A picilány még csak 4 és fél éves volt, amikor leukémiát diagnosztizáltak nála Fotó: Olvasói fotó

„Tamara a mi csodánk”

A békési kislányról egy családi kiránduláson derült ki, hogy nagy a baj, amikor édesanyja észrevette, hogy tele van a keze nagy kék foltokkal. Az édesanya sajnos jól ismerte, hogy mire utalhatnak a tünetek, ugyanis 16 éves fia szintén leukémiás volt, akit a szörnyű kór le is győzött. Tamara édesanyja azonnal hívta az onkológust és a kislányról rövidesen kiderült: ugyanabban a betegségben szenved, mint elhunyt bátyja.

„Az onko-heamatológiai osztály akkori vezetője, Bartyik Katalin azt mondta, hogy a több, mint 40 éves praxisa alatt ilyen nem volt, hogy két gyerekből mindkettő ALL beteg legyen" – mesélt az édesanya a szörnyű diagnózisról, aki több mint nyolc hónapot töltött a klinikán Tamarával, aki rengeteg kemoterápiás kezelésen, sok lumbáláson és csontvelő biopszián van túl. A kislánynak azóta három havonta kell kontrollra járnia, de 5 év a visszaesés kockázata, ami 2025 szeptemberében telik le. Tamara azonban a leukémiával küzdve sem hagyta abba az angol tanulást, hiszen számára ez kifejezetten élvezet.

A klinikán az osztályvezető biztosította Tamara számára az angol nyelv tanulásának lehetőségét Tatár Ágnes tanárnő személyében, és amikor a vérképe megengedte akkor az Amigók is jöttek hozzá (olyan egyetemistákból álló jótékonysági szervezet, akik beteg gyerekeknek segítenek nyelvet tanulni - a szerk.), illetve az osztályon gyakorlatukat teljesítő külföldi orvostanhallgatók is, akik angolul beszéltek csak

– mesélt az édesanya arról, hogy kislánya hogyan tanult nyelvet a kórházban. Miután letelt Tamara aktív kezelése, online kezdett tanulni egy nyelviskolában, majd online magántanárt is fogadott fel mellé az édesanyja, aki egészen a nyelvvizsgáig kísérte Tamarát.

Tamarának nem csak a nyelvérzéke kivételes, de nagyon tehetséges rajzban és zenében is Fotó: Olvasói fotó

Cél a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése 14 évesen

„Felmérte Tamara tudását és tulajdonképpen az engedélyt a vizsgára is ő járta ki, rengeteg kérelmet adott be, mire sikerült. Hálásak vagyunk neki! Szívvel- lélekkel tanítja Tamarát a mai napig, hisz a cél, hogy 14 évesen a C1 nyelvvizsgát megszerezze" – árulta el a következő nagy célt az édesanya. Tamara mindemellett napi szinten használja az angolt, mert van egy spanyol barátnője, akivel 1-2 órát beszélgetnek gyakorlásképpen, sőt, neki hála már spanyolul is tanul a negyedikes kislány. Ezek után nem csoda, hogy a klinikán már „angol lánynak” szólítják a 10 éves Tamarát.

Nagyon büszkék vagyunk Tamarára, az akaratereje, kitartása példaértékű! Kitűnő tanuló, egyéni tanrendes. Nagyon sokat köszönhetünk a Implom József Általános Iskola vezetőségének, tantestületének és legfőképpen osztályfőnökének Ökrös Márta tanárnőnek is, aki maximálisan támogatja Tamarát. Nyelvet tanulni nem olcsó, de nagyon hasznos...ahol csak lehet spórolok, hogy tudjam neki finanszírozni

– mondta az édesanya, aki elárulta, hogy kislányának nem csak a nyelvérzéke kivételes, de az internetről megtanult zongorázni, nagyon szépen rajzol és kreatív is.

„Ő a mi Csodánk. Csoda a születése, csoda az élete bármerről is nézem...keményen felvette a harcot a gyilkos kórral, csoda, hogy itt van velünk! Csoda, hogy 9.5 évesen nyelvvizsgája van..." – zárta gondolatait Tamara édesanyja, aki nagyon büszke kislányára.