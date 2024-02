„Még a halálos ágyán is a többi beteg kisgyerekért imádkozott” – összetört a család, miután elvesztették 12 éves kislányukat

A 12 éves Aneliya Tihomirova Lazarova még a halálos ágyán is másokon akart segíteni. A kislány egy agresszív fajtájú leukémiával küzdött, ami gyorsan lezajlott nála. 2022 decemberében kezdték el a kezeléseit. Csontvelő-transzplantáción esett át, ám időközben sajnos egy súlyos betegséget is elkapott még, ami miatt több belső szerve is leállt. Ez okozta végül Aneliya halálát is.

Életmentő műtétje okozta a 12 éves kislány halálát – Fotó: Pixabay.com

Édesapja, Tiho úgy véli, hogy habár lánya állapota folyamatosan rosszabbodott, ő még így is más gyermekekért imádkozott a kórházban. Tiho szerint a lánya igazi hősként halt meg családja körében. Mindenkit inspirált a jobbra:

Mindig imádkozott a babákért és a gyerekekért a kórházon belül. Imádta a zenét, a művészetet, a kézművességet, a sportokat, a táncot és a kutatásokat. Rendkívül intelligens volt, jobb jövőt akart. Arról álmodozott, hogy egyszer orvos lesz vagy énekes. Annie egy igazi sztár volt, aki mindenkit megérintett emberségével és kedvességével

– mesélte az összetört édesapa.

Annie 15 hónapon át küzdött mindennel. Egy halotti vizsgálat szerint életét végül csontvelő-transzplantációja vette el, mivel súlyos mellékhatások léptek fel nála azt követően. Ennek ellenére a kórház kiemeli: az az operáció elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy esetleg felgyógyuljon a leukémiából – írja a Mirror.