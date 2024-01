Szívügyük a szívbeteg babák sorsa: Kulcsár Edina és Góg Anikó is kiállt a jó ügyért

Egyre többen állnak a jó ügy mellé, ám már csak 16 nap van hátra, hogy sikerüljön a küldetés: ha január 31-ig nem fizetik ki az életmentő gépet, az eszközt visszaküldik a gyártónak.

Szívbeteg babák életét menthetné meg a készülék (Olvasói fotó)

A probléma akkor kezdődött, amikor megérkezett a berendezés, ugyanis akkor még nem állt rendelkezésre a teljes összeg, ami fedezné a költségeket. Nyilkai Ildikó, a Plüss kommandó Alapítvány az Alapítványokért kuratóriumi elnöke lapunknak szomorúan mesélt az elkeserítő helyzetről, ám egy pillanatig sem adta fel, így mára már csak nagyjából 3 és fél millió forint hiányzik ahhoz, hogy ki tudják fizetni a PandaGE gépet. Ez az eszköz egy nyitott életmentő készülék, melyet kimondottan pici babák számára gyártottak. A gép a babák számára nyújt megfelelő körülményt, ráadásul még a műtétek is elvégezhetők rajta. A szívbeteg babák sorsa sokakat megérintett, így olyan ismert személyek is kiálltak a jó ügy mellett, akik abban bíznak, cselekedetükkel másokat is inspirálnak.

Kulcsár Edina gyakran segít másokon (Fotó: Bors)

Góg Anikó és Kulcsár Edina is a Facebook-oldalán árulta el, hogy beállt a kezdeményezés mögé és megosztotta a gyűjtéshez szükséges adatokat.

Hogy a babácskákat mielőbb anyukájuk puha meleg tenyere melengethessen tovább

— írta a közösségi média felületén a megható szavakat a magyar triatlonista, olimpikon, személyi edző.

Kulcsár Edina ritkán oszt meg hasonló bejegyzéseket, ám úgy érezte, itt most nagy szükség van az összefogásra.

Én szerencsére 3 egészséges gyereket szültem, de ismerek olyan anyákat, akik nem. Értük megszakad a szívem

– vallja meg lapunknak az üzletasszony, aki bár ösztönzőnek tartja, ha az emberek megosztják jó cselekedeteiket, saját maga inkább névtelenül szeret segíteni. Edina szerint ez a gyűjtés egy olyan nemes célt szolgál, ami mellé bárki teljes vállszélességgel, büszkén kiállhat. Az ex-szépségkirálynő érzelmi alapon szeretné az embereket az adakozás lehetőségére buzdítani. Mindenkit arra kér, képzelje bele magát azoknak a családoknak a helyzetébe, ahol egy ilyen gép menthetné meg egy újszülött kisbaba életét. Ahhoz azonban, hogy a babák a korszerű gép segítségével esélyt kapjanak a túlélésre, most bizony komoly összefogás kell. Itt segíthetsz Te is!