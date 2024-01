Így látja Magyarországot a mesterséges intelligencia a himnuszunk alapján – Galéria

Egyre több, egyre érdekesebb feladatot bíznak rá a mesterséges intelligenciára, ami készített már önéletrajzot állásinterjúra, szakdolgozatot diplomamunkához, de könyv írásához is igénybe vették már a képességeit, sőt hivatalos iratok megfogalmazását is elvégeztették már vele. Ennél komolyabb területeken is sikerrel alkalmazzák az M.I.-t, hiszen orvosi beavatkozásoknál is nagy segítség tud lenni. Azonban sokan a fantáziájukat használva igazán különleges feladatok elvégzésére kérik fel az ember által alkotott gondolkodó számítógépet.

A robotikát és a M.I. egyre több területen alkalmazzák sikeresen / Fotó (Illusztráció): Pexels/Cottonbro Studio

Az Egyesült Államokban, New Jersey-ben a mesterséges intelligenciának köszönhetően egy olyan újszerű orvosi beavatkozást tudtak végrehajtani, amellyel a tüdő eddig elérhetetlen területei is megvizsgálhatóvá váltak. Persze ettől eltérő módon is szeretik próbára tenni az M.I.-t, például egy kreatív személy azt a feladatot adta neki, hogy alkossa meg a világsikerű mese, a Harry Potter karaktereit rajzfilmfiguraként, méghozzá a Pixar mesék stílusában.

Egy cseh férfi ennél is tovább ment, ugyanis arra kérte a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen képeket adott országokról azok nemzeti himnuszainak szövege alapján. Az eredmény elképesztő lett, a képeket a twitteren osztotta meg Jie, a Metropol pedig egy galériában összegyűjtötte ezeket.